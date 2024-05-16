Забастовка в оккупированном порту Бердянска: реакция и действия российских захватчиков
Во временно оккупированном Бердянске на Запорожье работники морского порта устроили забастовку. Российская захватническая власть в течение двух месяцев задерживает заработную плату.
В эфире 24 Канала заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал, кто работает в порту и что, кроме зерна, нагружают оккупанты. Отметим, что 14 мая работники не вышли на работу.
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В чем причина забастовки
Заместитель председателя Бердянского районного совета заверил, что российские захватчики задержали выплату заработной платы работникам порта на несколько месяцев и до сих пор не выплатили.
Это стало причиной так называемой забастовки, но фактически самой забастовки не было, потому что гражданских работников уже осталось не так много. Кроме того, из-за тотального контроля росгвардии, ФСБ и других формирований забастовки на оккупированных территориях маловероятны,
– сказал Дудукалов.
Однако благодаря действиям работников россиянам пришлось признать задолженности по выплатам заработных плат. Оккупационная власть даже якобы пообещала со всем разобраться. Бердянский порт не первый и не последний, где россияне бросают работников на зарплату.
Всего на оккупированных территориях везде в бюджетной и коммунальной сфере постоянные проблемы с финансированием. Такие реалии русского мира,
– отметил заместитель председателя Бердянского районного совета.
Кто работает в порту
Сейчас в Бердянском порту преимущественно работают местные жители, которые остались в оккупации. Россияне, возможно бы, хотели, чтобы на таких объектах работали "свои", но для работы там надо иметь хотя бы минимальный опыт в портовой сфере, знать акваторию, причалы, логистику и инфраструктуру самого порта.
Однако в верхнее звено добавились приезжие, потому что практически все автомобили, которые стоят под управлением порта, на ростовских номерах. В то же время обычные работники – преимущественно местные жители.
Что нагружают/выгружают оккупанты
В порт в Бердянске приходят зерновозы. Оккупанты продолжают его использовать с целью мародерства и разветвления своей военной логистики.
Иногда россияне привозят технику и боекомплект. Чтобы корабли пустыми не шли, оккупанты пытаются привозить, ночью выгружают, но не каждый день такое происходит,
– отметил Дудукалов.
Преимущественно российские захватчики вывозят зерно, а также много металлолома и железную руду, которую привезли из Днепрорудного. Итак, все сырье, которое имеет огромный объем и вес, преимущественно идет морем.
"Конечно, налогов со всего, что было вывезено, никуда никто не платил и поэтому у людей там постоянный кризис с деньгами, с зарплатами и тому подобное. Оккупанты просто выжимают все соки из нашей территории", – добавил заместитель председателя Бердянского районного совета.
Что происходит в оккупированном Бердянске
- Оккупанты во временно оккупированном Бердянске объявили "курортный сезон". Пропагандисты рассказывают, что ожидают полмиллиона туристов. В то же время все побережье милитаризованное, а повсюду военные, РЭБы, ПВО и тому подобное.
- Россияне цинично отбирают жилье у жителей временно оккупированных территорий. Сейчас для конфискации имущества оккупанты даже придумали "процедуру национализации".
- В оккупированном Бердянске на Пасху ликвидировали организатора застенков Евгения Ананьевского. Неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство. От травм пострадавший скончался на месте.