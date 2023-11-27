Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Андрей Вигиринский, отметив, что требования польских перевозчиков, прежде всего, должны решаться на уровне внутренней политики Польши между правительством и компаниями, работающими в этой области, а не между компаниями и украинской делегацией, которая к ним ездит на границу.

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Вредит интересам Украины

Утрата возможности экспорта товаров из Польши в Беларусь и в Россию произошла из-за целостной политики Европейского Союза, которая является рефлексией на военное вторжение России на территорию Украины. Решать вопросы безопасности с точки зрения ценностей Европейского Союза без экономических потерь, по-видимому, невозможно.

Польское правительство, принявшее политику Европейского Союза и введя санкции и ограничения, понимало к каким последствиям приведет ограничения связанные с транзитом или перевозкой товаров в направлении России. Польша должна была принять меры, поэтому по логике митинги должны быть перед зданием польского правительства,

– отметил Вигиринский.

Пока диалога на уровне правительства и перевозчиков нет. Однако есть использование темы, вредящей интересам Украины, которая находится в состоянии войны. Здесь уже приобретает определенное значение именно политическая составляющая, которую можно оценивать с точки зрения подготовки к президентским выборам политической партией "Право и справедливость", проигравшей парламентские выборы.

Они защищали интересы фермеров путем блокирования транзита зерновых и поставок зерновых на территорию Польши, апеллируя тем, что баланс, который существовал на уровне фермерских хозяйств и отношений экономического характера, потерян из-за появления нового игрока (Украина – 24 Канал),

– сказал политолог.

Сейчас баланс теряется из-за того, что этот игрок потерял логистику через черноморские порты в результате военной агрессии. Поэтому Украина замещает морскую логистику автомобильными дорогами европейского и международного значения.

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Польское правительство самоустранилось

В этой ситуации фактор национальной безопасности и обороны Польши не играет ключевой роли, потому что в первую скрипку играют тезисы, касающиеся политического диалога. Он всегда становится иррациональным и никогда не будет в плоскости рациональности. Работники же портовой инфраструктуры не выходят на митинг против работников отрасли перевозки.

Однако со временем их простой станет критическим и тогда произойдут социальные столкновения, которые уже будут сферой ответственности другого правительства. Это будет в пользу той политической силы, которая сможет обвинять уже новое правительство в неспособности управлять ситуацией в стране,

– добавил Вигиринский.

В этом случае политическая целесообразность одерживает верх над экономикой, вопросами национальной безопасности и ценностей, вокруг которых вроде бы объединились страны Европейского Союза. Польское правительство самоустранилось, потому что эта проблема станет наследием преемников.

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