Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що вимоги польських перевізників насамперед повинні вирішуватись на рівні внутрішньої політики Польщі між урядом і компаніями, які працюють в цій галузі, а не між компаніями й українською делегацією, яка до них їздить на кордон.

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Шкодить інтересам України

Втрата можливості експорту товарів з Польщі до Білорусі й до Росії відбулась через цілісну політику Європейського Союзу, яка є рефлексією на військове вторгнення Росії на територію України. Розв'язувати питання безпеки з погляду цінностей Європейського Союзу без економічних втрат, мабуть, неможливо.

Польський уряд, який прийняв політику Європейського Союзу й так само запровадив санкції й обмеження, розумів до яких наслідків призведе обмеження пов'язані з транзитом чи перевезенням товарів в напрямку Росії. Польща повинна була вжити заходи, тому за логікою мітинги мали б бути перед будинком польського уряду,

– зазначив Вігірінський.

Наразі діалогу на рівні уряду і перевізників немає. Проте є використання теми, яка шкодить інтересам України, яка перебуває в стані війни. Тут уже набуває певного значення саме політична складова, яку можна оцінювати з погляду підготовки до президентських виборів політичною партією "Право й справедливість", яка програла парламентські вибори.

Вони захищали інтереси фермерів шляхом блокування транзиту зернових і постачання зернових на територію Польщі, апелюючи тим, що баланс, який існував на рівні фермерських господарств і відносин економічного характеру, втрачений через появу нового гравця (України – 24 Канал),

– мовив політолог.

Зараз баланс втрачається через те, що цей гравець втратив логістику через чорноморські порти внаслідок військової агресії. Тому Україна заміщає морську логістику автомобільними дорогами європейського і міжнародного значення.

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Польський уряд самоусунувся

У цій ситуації фактор національної безпеки й оборони Польщі не відіграє ключову роль, бо в першу скрипку грають тези, які стосуються політичного діалогу. Він завжди стає ірраціональним й ніколи не буде в площині раціональності. Адже працівники портової інфраструктури не виходять на мітинг проти працівників галузі перевезення.

Однак з часом їхній простій стане критичним й тоді відбудуться соціальні зіткнення, які вже будуть сферою відповідальності іншого уряду. Це буде на користь тій політичній силі, яка зможе звинувачувати вже новий уряд в нездатності управляти ситуацією в країні,

– додав Вігірінський.

У цьому випадку політична доцільність отримує верх над економікою, питаннями національної безпеки й цінностей, довкола яких начебто об'єдналися країни Європейського Союзу. Польський уряд самоусунувся, тому що ця проблема стане спадком наступників.

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