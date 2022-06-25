Забирали мать: белорусский оппозиционер Бульба сообщил 24 каналу об обысках

Недавно в Минске обыскали квартиру матери белорусского оппозиционера Сергея Бульбы. Силовики также устроили его родным допрос.

Родных Бульбы запугивают, потому что он помогает Украине

Об этом 24 каналу сообщил сам оппозиционер и основатель белорусской националистической организации "Белый легион". По словам Бульбы, он еще с 2014 года находится в Украине и не проживает в Беларуси. Но до этого времени никто с обысками в его семью не приходил.

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Его сестру силовики забрали из офиса в Минске, а мать – с дачи под Воложином, в 80 километрах от белорусской столицы. Женщин привезли в квартиру по месту регистрации, чтобы обыскать ее.

В принципе, я понимаю, что это не более чем давление на меня, потому что обыск был достаточно формальный,

– говорит Бульба.

Он отметил, что у его родных проверили телефоны, ведь сейчас в Беларуси можно получить обвинения даже за подписку на телеграм-каналы, которые власти считают экстремистскими.

Кроме того, сестре назначили визит "на разговор", а маму сильно испугали, заставили записать видео, в котором она рассказала, кто она, и попросила сына больше не заниматься тем, чем он занимается.

"А занимаюсь я тем, чем больше могу быть полезным Украине. Это как раз, так сказать, информация о передвижении оккупационных войск по территории Беларуси, того, как все происходит. Чем могу, помогаю Украине", – пояснил он.

Речь идет не только о непосредственной помощи ВСУ и разведке, но и публичных заявлениях в эфирах украинских телеканалов. Так, в последнее время Сергей Бульба на широкую аудиторию утверждает о несубъектности Лукашенко, и то, что уже давно не он принимает решения в Беларуси, в том числе и по вводу войск. К примеру, это подтвердила ночь на 25 июня, когда Россия ударила по Украине с территории Беларуси десятками ракет. "А Лукашенко снова об этом никто не спрашивал", – считает Бульба.

По его словам, россияне недооценили и не учли, что белорусы будут массово помогать украинцам информацией. Речь идет не только о гражданских, что-то слышавших или видевших, но и о военных, обладающих более точной информацией.

Повлияют ли обыски на деятельность белорусского оппозиционера

Конечно, после таких событий возникает логичный вопрос – повлияют ли они на дальнейшую деятельность Сергея Бульбы. Он объяснил, что вчера, когда это только произошло, психологически ему было очень тяжело. К тому же, сестра и племянник начали обвинять его в том, что он виноват в обысках и нужно подумать о семье.

А я говорю: "Видите, сегодня ночью с белорусской стороны прилетело 40 ракет. Извините, но это гораздо больше горя, чем то, что пришлось пережить вам. Поэтому, пожалуйста, поймите, потерпите",

– поделился белорусский оппозиционер.

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