Заблокировали трибуну: в Верховной Раде подрались депутаты

В Верховной Раде во время заседания 16 июля депутаты заблокировали трибуну из-за нарушения регламента. Все из-за одной отклоненной правки к законопроекту.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Почему произошла драка между народными депутатами?

Как сообщили очевидцы, во время заседания Парламента произошел конфликт между двумя депутатами. Алексей Гончаренко напал на председателя финансового комитета Даниила Гетманцева, потому что в Раде якобы не захотели слушать его поправку к законопроекту.

Факт в том, что зал отклонил "соевую правку", но пытались манипулировать регламентом и все равно ее протянуть,

– отметил Железняк.

Речь идет о предложении Алексея Гончаренко поставить на голосование правку по пошлине на сою и рапс. Нарушение произошло, когда нардепа проигнорировали и не давали ему слова, из-за чего он разозлился. Гончаренко агрессивно высказывался в сторону Гетманцева.

Гончаренко и Гетманцев заблокировали трибуну: смотрите видео

Драка между депутатами в Раде 16 июля: видео

В результате трибуну разблокировали и продолжили рассматривать законопроект №13157 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения". К слову, его инициатором является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который накануне подал в отставку. На заседании, которое сейчас проходит в Верховной Раде, депутаты должны официально уволить его от должности и избрать новое правительство.