Про це пише 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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Чому відбулася бійка між народними депутатами?

Як повідомили очевидці, під час засідання Парламенту стався конфлікт між двома депутатами. Олексій Гончаренко напав на голову фінансового комітету Данила Гетманцева, бо в Раді нібито не захотіли слухати його поправку до законопроєкту.

Факт в тому, що зала відхилила "соєву правку", але намагалися з маніпулювати регламентом і все одно її протягнути,

– зазначив Железняк.