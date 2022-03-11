Заблокированный Мариуполь и постоянные обстрелы Изюма: советник МВД о гуманитарных коридорах

В Киевской области с препятствиями, но работают гуманитарные коридоры. Однако их нельзя организовать из-за активных боев в Изюме на Харьковщине.

Об этом 11 марта рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Он отметил, что Изюм постоянно обстреливают.

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"Хотя вчера мы смогли из Изюма забрать около 2 тысяч человек", – сказал Денисенко.

Ранее начальник отдела горсовета Изюма Максим Стрельник рассказал, что в город не смогли попасть ни гуманитарная помощь от Красного Креста, ни эвакуационные автобусы.

Ситуация в Мариуполе

По словам Денисенко, в Мариуполь сейчас едет 8 грузовиков с медикаментами, продовольствием, водой, крупами и консервами. Они несмотря ни на что пытаются попасть в город.

К сожалению, пока не понимаем, сможем ли довезти эти грузы до, по сути, заблокированного Мариуполя,

– сказал Денисенко.

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