Про це 11 березня розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. Він зазначив, що Ізюм постійно обстрілюють.

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"Хоча вчора ми змогли з Ізюма забрати приблизно 2 тисячі людей", – сказав Денисенко.

Раніше начальник відділу міськради Ізюма Максим Стрельник розповів, що до міста не змогли потрапити ні гуманітарна допомога від Червоного Хреста, ані евакуаційні автобуси.

Ситуація в Маріуполі

За словами Денисенка, в Маріуполь зараз їде 8 вантажівок із медикаментами, харчами, водою, крупами та консервами. Вони попри все намагаються потрапити до міста.

На жаль, поки не розуміємо, чи зможемо довезти ці вантажі до, по суті, заблокованого Маріуполя,

– сказав Денисенко.

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