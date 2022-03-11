Про це 11 березня розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. Він зазначив, що Ізюм постійно обстрілюють.
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"Хоча вчора ми змогли з Ізюма забрати приблизно 2 тисячі людей", – сказав Денисенко.
Раніше начальник відділу міськради Ізюма Максим Стрельник розповів, що до міста не змогли потрапити ні гуманітарна допомога від Червоного Хреста, ані евакуаційні автобуси.
Ситуація в Маріуполі
За словами Денисенка, в Маріуполь зараз їде 8 вантажівок із медикаментами, харчами, водою, крупами та консервами. Вони попри все намагаються потрапити до міста.
На жаль, поки не розуміємо, чи зможемо довезти ці вантажі до, по суті, заблокованого Маріуполя,
– сказав Денисенко.
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