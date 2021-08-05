Заблудился, спускаясь с Говерлы: спасатели нашли пропавшего туриста

Спасатели ночью нашли пропавшего туриста, который потерялся, спускаясь с Говерлы. Киевлянин пропал вечером 4 августа.

Обращение о том, что турист заблудился поступило к спасателям поздно вечером 4 августа. Об исчезновении сообщил коллега, также житель Киева.

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Спасатели нашли туриста посреди ночи

Спасатели рассказали, что коллега пропавшего туриста сообщил об инциденте 4 августа ориентировочно в 23:40. Он обратился к дежурному спасателю поста Заросляк ПСО Ворохта и сообщил, что его коллега-киевлянин во время спуска с горы Говерла, двигаясь по "синему маршруту", потерял ориентировку и заблудился.

Мобильная связь с ним была прерывистая, частично поддерживалась,

– рассказали спасатели.

Добавили, что буквально через 10 минут после обращения направили чрезвычайников патрульно-спасательного отделения Ворохта поста Заросляк для проведения поисково-спасательных работ.

В 03:30 5 августа спасатели нашли заблудившегося туриста,

– сообщили в ГСЧС.



​Киевлянина нашли в горах посреди ночи / Фото ГСЧС Украины

Ему дали горячий чай. Ориентировочно в 05:30 мужчину сопровождали к учебно-спортивной базе "Заросляк".

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