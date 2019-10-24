Забота о четвероногих: какие есть классы корма и как выбрать лучший для своей собаки

Выбирая в интернет-магазине корма для собак, покупатели отмечают, что они разделены на несколько категорий (классов) – эконом, премиум, супер-премиум, в некоторых магазинах встречается холистик.

А вот на упаковке самого корма класс указывается редко. И если попросить сертификат, который подтверждает, что перед вами действительно корм для собак премиум класса, продавец только разведет руками. Продукт либо соответствует нормативам, единым для всех кормов (что и подтверждается сертификатом), либо нет. Не существует официального документа, где перечислялись бы критерии, которым должен соответствовать корм того или иного класса. А разница между кормами есть, и она не только в цене. Не случайно ветеринары рекомендуют кормить собак продукцией класса премиум и выше. И производители хорошо знают, чем различаются корма разных классов. В ходе журналистского расследования мы попросили специалистов поделиться профессиональными секретами и объяснить, что же определяет класс корма и как составляется рейтинг кормов для собак.

Классификация кормов для собак: обзор классов

Деление на классы эконом (стандарт, бюджетные), премиум, супер-премиум (иногда вместо супер говорят ультра) широко распространено, а вот категория холистик для многих непривычна. В медицине существует холистическое направление, которое сродни философии и учит исцелять организм в целом, тело, душу и разум. Канадские производители кормов стали использовать термин холистик для обозначения рационов, которые идеально сбалансированы, содержат исключительно натуральные ингредиенты.

Правила и критерии классификации кормов

Корма для собак подразделяются на классы в соответствии с неписаными правилами, которые потребителям часто неизвестны. Основные критерии, на которые следует ориентироваться:

цена;

состав по содержанию белка и его происхождению (растительный или животный);

калорийность, питательная ценность;

функциональный состав (сбалансированность под возрастные, индивидуальные потребности, особенности породы);

состав, как он изложен на упаковке (степень детализации);

состав по компонентам;

преимущества, отличительные особенности корма (формулы, комплексы, которые использует производитель);

наличие и происхождение консервантов, других технологических добавок.

Проще всего ориентироваться на цену, чем выше класс, тем корм дороже. Но в кормах высокого класса основной ценообразующий фактор – ингредиенты и прогрессивные технологии переработки, которые позволяют сохранять максимум питательных веществ. Например, Fresh Meat Technology, технология, по которой в корма Optimeal добавляют свежее мясо. Корма эконом категории еще называют коммерческими, поскольку их производители много средств затрачивают на рекламу, маркетинг, а сырье используют самое дешевое.

Основной критерий классификации кормов – состав, который приводится на обратной стороне упаковки. Специалисты хорошо знают, какие компоненты обязательно должны быть в качественном корме, а каких там ни в коем случае не должно быть. Рядовой потребитель, хозяин собаки, может запутаться, если на упаковке упоминается протеин дегидратированный, гидролизованный и сырой, жир куриный, животный и жир сырой. Какая между ними разница?

Все производители должны указывать гарантированные показатели своего корма (анализ, пищевую ценность, содержание питательных веществ). Перечень так называемых сырых веществ в обязательном порядке включает белок, жир, клетчатку, золу.

Сырая клетчатка относится к трудноусваиваемым углеводам, в отличие от сахаров и крахмалов, она не является источником энергии, но необходима для перистальтики кишечника, нормализации микрофлоры. Лучше всего для этих целей подходит клетчатка со средней степенью ферментации (переваривания бактериями, которые населяют ЖКТ) – мякоть свеклы, яблок. Производители самых дешевых кормов иногда добавляют для увеличения их объема целлюлозу – клетчатку, которая плохо переваривается и может спровоцировать запоры. Корм с такой балластной добавкой содержит меньше питательных веществ, а те, что есть, хуже усваиваются, избыток нерастворимой клетчатки ведет к снижению переваримости пищи.

Зола – это минеральные вещества, то, что останется от корма, если сжечь его при высокой температуре. Минералы для здоровья собак необходимы, но имеет значение их набор и соотношение. Некоторые минералы специально добавляют в корм, некоторые содержатся в основных ингредиентах. Допустимый показатель зольности – 5-14%. Более низкий процент дает основания предположить, что корм не обогащен минералами и состоит в основном из растительного сырья. Если минералы не перечисляются в составе пищевой добавки, а зольность высокая, в корме явно много костной муки, ведь кости и субпродукты содержат значительно больше минералов, чем чистое мясо, мышечная ткань.

В списке сырых веществ указывается общее количество белков и жиров, которое содержится в корме, включая животные и растительные. Не все они одинаково хорошо перевариваются и усваиваются организмом собаки. Так, белок мяса собака усваивает на 90%, растительный – в среднем на 60%.Помимо высококалорийных жиров млекопитающих, птиц собакам необходим рыбий или растительные масла (из них организм получает незаменимые жирные кислоты). Как разобраться, насколько хорошо указанные среди гарантированных показателей сырые белки будут перевариваться, все ли полезные для собаки жиры есть в корме? Поможет изучение состава, то есть перечня ингредиентов, более или менее детализированного. Здесь могут перечисляться:

группы ингредиентов – мясо, продукты переработки мяса, растительного сырья, злаки, овощи (Dog Chow);

конкретные продукты – животные белки высушенные и в виде гидролизата, глютен кукурузы, кукуруза, рис, пшеница, животный и рыбий жир, соевое масло, жом свеклы (Royal Canin);

продукты с указанием процентного содержания – протеин индейки дегидратированный, минимум 30%, кукуруза, рис, куриный жир, мясо (мякоть) индейки 5%, протеин животный гидролизованный 5%, масло лосося 2% (Optimeal).

Степень детализации состава – немаловажный критерий. Указание процентов характерно для категории супер-премиум, перечисление групп – для эконом, названия ингредиентов без количественных показателей перечисляют в кормах эконом и премиум, но состав последних расписан более подробно. Производители имеют право не раскрывать качественный и количественный состав, но обязаны располагать ингредиенты в порядке убывания их содержания. Эксперты утверждают, что основу составляют первые 5 ингредиентов, следующие можно отнести к добавкам. В эту пятерку обязательно должен входить животный белок, лучше, если он возглавляет список.

Важный момент – энергетическая ценность (содержание калорий на единицу веса). Производители кормов высокого класса могут разрабатывать низкокалорийные рационы для питомцев с избыточным весом или низкой активностью, но в целом чем выше категория, тем выше калорийность. А это значит, что собака наедается небольшой порцией. Так что продукция эконом-класса экономичная только на первый взгляд. Стоит она дешевле, но расходуется быстрее, для насыщения требуется гораздо больше корма.

Для наглядности сравним гарантированные показатели, состав, калорийность предназначенных для взрослых собак сухих кормов классов премиум (Club 4 paws и Brit Premium "Ягненок и рис"), а также супер-премиум для средних пород (Optimeal "Индейка" и Brit Care "Ягненок и рис"). На кормах эконом останавливаться не будем, поскольку ветеринарные врачи и специалисты-заводчики не рекомендуют их использовать в качестве питания для собак.



* Цены взяты из ресурса dog.com.ua



** Цены взяты из ресурса rozetka.com.ua

Каким должен быть корм класса премиум, супер-премиум

Особенности корма категории премиум:

обязательно содержит животный белок, в форме дегидрированного (высушенного) и гидролизованного протеина, как в Royal Canin, мясной муки (Josera, Club 4 paws, Brit Premium). Часто этот компонент открывает список, хотя большинстве рационов Роял Канин преобладает растительный белок;

самый распространенный мясной ингредиент – курятина, которая хорошо усваивается. Возможно использование других сортов мяса (ягненок в Клуб 4 лапы, Brit Premium, говядина, утка, лосось, ягненок в ряде рационов Josera, свинина в некоторых кормах Royal Canin). Возможно использование субпродуктов, преимущественно в консервах;

в первую пятерку ингредиентов входят злаки, обычно кукуруза, богатая глютеном и крахмалом, рис, иногда пшеница, ячмень, овес;

внушительный перечень витаминов и минералов;

возможны дополнительные пищевые добавки для укрепления здоровья – комплекс для сердца, печени, ЖКТ, иммунитета Integramix (помидор, банан, имбирь, боярышник) в кормах Клуб 4 лапы, добавки с успокаивающим эффектом (ромашка и черника) в Brit Premium, комплекс незаменимых кислот Омега-3 и 6 в рационах обоих брендов;

есть деление кормов по возрастам, породам (комплекции), иногда наряду с базовыми встречаются специализированные рационы. Так, при избытке веса или крупной комплекции возрастает нагрузка на суставы, Club 4 paws добавляет в корма для таких собак хондроитин и глюкозамин. А рацион с ягненком и рисом этой марки рекомендован при высоком риске пищевых аллергий. Josera создает корма с учетом уровня активности, особенностей пищеварения;

возможно небольшое количество натуральных вкусоароматических добавок, использование консервантов разного происхождения. Так, Royal Canin содержит триполифосфат натрия. Клуб 4 лапы с точки зрения набора технологических добавок соответствует супер-премиум классу, поскольку содержит только токоферол природного происхождения.

Характерные черты рационов супер-премиум:

перечень ингредиентов открывает животный протеин;

на смену мясной муке или высушенному белку приходит сушеное мясо, рационы Optimeal также содержат свежее мясо в виде фарша;

вместо бюджетной курятины чаще используют более дорогое мясо, рыбу (Optimeal – индейка, утка, телятина, ягненок, лосось, Brit Care – ягненок, утка, кролик, оленина, лосось и сельдь);

помимо обширного комплекса витаминов и минералов корма содержат функциональные добавки. Роль каждой для здоровья собаки способен разъяснить только специалист, также эта информация доступна на официальном сайте производителя. К таким добавкам относятся пребиотики для пищеварения, хондропротекторы для суставов, омега-3 и 6 кислоты для здоровья кожи, шерсти. В состав всех кормов Optimeal входит комплекс бета-глюканов для укрепления иммунитета Immunity Support Mix;

помимо деления по возрастам и породам добавляются линейки для особых потребностей, беззерновые, гипоаллергенные рационы;

технологические добавки исключительно натуральные.

Для кормов холистик характерны:

максимально строгий отбор сырья (животные компоненты не содержат антибиотиков, гормонов, растительные – ядохимикатов и химических удобрений);

повышенное содержание свежих ингредиентов, щадящие технологии обработки;

минимум синтетических витаминно-минеральных добавок, практически весь комплекс содержится в животных и растительных компонентах;

отсутствие искусственных технологических добавок;

большое количество линеек, сбалансированность кормов в соответствии с потребностями собак разного возраста, размера, уровня активности.

Что может служить подтверждением класса

Изучая разные источники, можно столкнуться с тем, что один и тот же корм где-то позиционируется как премиум, где-то – как супер-премиум. Корм может иметь ряд сертификатов, выданных в стране производства и международных. Так, корма Optimeal соответствуют ISO 22000 (стандарту пищевой промышленности для людей) и требованиям FEDIAF (европейской федерации производителей кормов). Josera соответствует внутренним стандартам качества немецкого института стандартизации DIN и сельскохозяйственного общества DLG, также имеет органический сертификат. Но это не сертификация на принадлежность к определенному классу. Главный и самый объективный критерий – состав. Еще раз подчеркнем, на что обращать внимание:

энергетическая ценность и рекомендованный объем порции;

прозрачность состава, названий ингредиентов (чем больше конкретики, тем лучше);

состав по белку, соотношение животного и растительного (полезная информация приведена на официальном сайте Optimeal, указано процентное содержание животных белков в каждом корме, в некоторых приближается к 100%);

место животного белка в списке компонентов;

состояние ингредиента – мука, мясная или мясокостная, высушенный белок, мясо сухое или свежее;

перечень витаминов и минералов;

функциональные пищевые добавки, особенности состава (информация может содержаться в виде клейм на лицевой стороне пачки – Immunity Support Mix у Optimeal, Integramix у Клуб 4 лапы, символ беззернового корма у Brit Care);

перечень технологических добавок, происхождение консервантов.

Также важно, по каким критериям подразделяются корма. В эконом-классе акцент делается на делении по вкусам, разнообразие которых достигается за счет искусственных добавок, также возможно деление по возрастам. В классах премиум, супер-премиум больше внимания уделяется индивидуальным особенностям и потребностям (избыточный вес, низкая или высокая активность, чувствительное пищеварение, склонность к аллергиям). Эти корма можно назвать профилактическими.

Цена – важный критерий, но нужно понимать, из чего она складывается – это и производственные, и транспортные затраты, и затраты на рекламу. Широко разрекламированный корм обходится покупателям значительно дороже своей истинной стоимости. Импортный корм всегда будет дороже отечественного аналогичного класса. Именно поэтому в Украине одним из лучших по цене в сегменте премиум является корм Клуб 4 лапы, а среди кормов супер-премиум – Optimeal.

Обзор лучших кормов для собак по классам

В классе стандарт заслуживают внимания бренды:

JosiDog от Josera, сухие. В составе одних преобладает кукуруза, в других мука из птицы, некоторые также содержат мясокостную. Хорошие для класса стандарт добавки – пребиотики, хондропротекторы. Деление по возрасту, породам, уровню активности, есть продукты для деликатного пищеварения. Pedigree. Есть корма сухие (злаки, мука из птицы и мясная), влажные (злаки, мясо, субпродукты), лакомства. На первом месте в составе не мясные продукты, а злаки. Корма делятся по возрастам, породам. Dog Chow от Purina – сухие, главный компонент – цельные злаки, на втором месте мясо и продукты мясопереработки. Есть 4 возрастных категории, деление по породам, несколько кормов позиционируется как рационы для активных собак (пониженное содержание злаков) и чувствительного пищеварения (1,8% рыбы).

Достойные представители класса премиум

Brit Premium – сухие в основном с курицей, есть с индейкой, ягненком, преобладает сушеное мясо, включая бескостное. Богатый набор добавок для здоровья. Консерванты природные и искусственные. Производится и влажный корм в колбасах, почти полностью из мяса и субпродуктов, но найти его на украинском рынке сложно. Клуб 4 лапы – сухие (преобладает мука из курицы или ягненка), влажные (кусочки мяса и животных продуктов), лакомства. Основной ингредиент, который в составе на первом месте – мясо, мясные продукты. Все корма содержат комплексы Омега 3 + Омега 6 и Integramix. В премиум сегменте бренд выделяется использованием природного токоферола в качестве консерванта. Есть деление по возрастам, породам (размерам), рационы для чувствительного пищеварения, контроля веса, активных собак. Josera, сухие корма. Животный белок представлен мукой из мяса птицы, животных, рыбы, в некоторых кормах на первом месте рис (SensiJunior), картофельные хлопья (Утка и картофель). Корма содержат хлорид натрия и/или йодированную морскую соль. Для собак с разными потребностями разработаны рационы, которые различаются содержанием белков и жиров, функциональными добавками, набором основных ингредиентов (есть беззерновые). Royal Canin, влажные и сухие. Плюсы – разветвленное деление по возрастам и породам, наличие функциональных добавок для суставов, пищеварения, иммунитета. Минусы – состав влажных кормов не детализирован, указаны мясо и субпродукты, злаки, субпродукты растительного происхождения. В сухих часто преобладают растительные белки, мяса нет, только высушенный белок из птицы и свинины, среди жиров присутствует соевое масло. Содержат искусственные технологические добавки.

Из продукции супер-премиум можно порекомендовать

Optimeal. Сухие корма наряду с дегидратированным мясным протеином содержат свежее мясо в виде фарша, рис, кукурузу, влажные – мясо (филе) и субпродукты в кусочках, немного злаков. Есть гипоаллергенные рационы с лососем и беззерновые с картофелем. Наряду с традиционными для этого класса добавками (Омега-3 и 6, цинк, витамины, пребиотики, целебные травы) содержит уникальный комплекс β-глюканов, мощных иммуномодуляторов. Антиоксидант – токоферол природного происхождения на основе розмарина. Brit Care, сухие корма. Основа – мука из ягненка или утки, в некоторых – сушеное мясо или рыба (кролик, оленина, лосось, сельдь). Единственный злак – рис, есть беззерновой гипоаллергенный рацион с картофелем. Разнообразные добавки для суставов, пищеварения, иммунитета, кожи и шерсти. Натуральные ароматизаторы, консервант токоферол природного происхождения. Есть корма для собак разной комплекции, возрастов, активных, с избыточным весом, выставочных.

Анализ состава – залог правильного выбора

Сравнив составы кормов, которые относятся к одному классу, можно прийти к выводу, что деление довольно условное, а граница между классами недостаточно четкая. Не так важно, к какому классу отнес корм производитель или продавец. Важнее, из чего он состоит и соответствует ли цена качеству. Внимательно изучайте состав, сравнивайте продукцию разных брендов, обращайте внимание на рекомендованный объем порций, подсчитывайте примерные затраты на питание питомца и оценивайте пользу для его здоровья. Сопоставляя цену и качество, несложно самостоятельно сделать выводы и составить личный рейтинг.