Піклування про чотирилапих: які є класи корму і як обрати найкращий для своєї собаки

Вибираючи в інтернет-магазині корми для собак, покупці відзначають, що вони розділені на кілька категорій (класів) – економ, преміум, супер-преміум, в деяких магазинах зустрічається холістік.

А ось на упаковці самого корму клас вказується рідко. І якщо попросити сертифікат, який підтверджує, що перед вами дійсно корм для собак преміум класу, продавець тільки розведе руками. Продукт або відповідає нормативам, єдиним для всіх кормів (що і підтверджується сертифікатом), або ні. Не існує офіційного документа, де перераховувалися б критерії, яким повинен відповідати корм того чи іншого класу. А різниця між кормами є, і вона не тільки в ціні. Не випадково ветеринари рекомендують годувати собак продукцією класу преміум і вище. І виробники добре знають, чим різняться корми різних класів. В ході журналістського розслідування ми попросили фахівців поділитися професійними секретами і пояснити, що ж визначає клас корму і як складається рейтинг кормів для собак.

Класифікація кормів для собак: огляд класів

Розподіл на класи економ (стандарт, бюджетні), преміум, супер-преміум (іноді замість супер кажуть ультра) широко поширене, а ось категорія холістік для багатьох незвична. У медицині існує холістичний напрямок, який схожий на філософію і вчить зцілювати організм в цілому, тіло, душу і розум. Канадські виробники кормів стали використовувати термін холістік для позначення раціонів, які ідеально збалансовані, містять виключно натуральні інгредієнти.

Правила і критерії класифікації кормів

Корми для собак поділяються на класи відповідно до неписаних правил, які споживачам часто невідомі. Основні критерії, на які слід орієнтуватися:

ціна;

склад за вмістом білка і його походженням (рослинний або тваринний);

калорійність, поживна цінність;

функціональний склад (збалансованість під вікові, індивідуальні потреби, особливості породи);

склад, як він викладений на упаковці (ступінь деталізації);

склад за компонентами;

переваги, відмінні риси корму (формули, комплекси, які використовує виробник);

наявність і походження консервантів, інших технологічних добавок.

Найпростіше орієнтуватися на ціну, чим вищий клас, тим корм дорожчий. Але в кормах високого класу основний ціноутворюючий фактор – інгредієнти та прогресивні технології переробки, які дозволяють зберігати максимум поживних речовин. Наприклад, Fresh Meat Technology, технологія, за якою в корми Optimeal додають свіже м'ясо. Корми економ категорії ще називають комерційними, оскільки їх виробники багато коштів витрачають на рекламу, маркетинг, а сировину використовують найдешевшу.

Основний критерій класифікації кормів – склад, який приводиться на зворотному боці упаковки. Фахівці добре знають, які компоненти обов'язково повинні бути в якісному кормі, а чого там ні в якому разі не повинно бути. Пересічний споживач, господар собаки, може заплутатися, якщо на упаковці згадується протеїн дегідратований, гідролізований і сирий, жир курячий, тваринний і жир сирий. Яка між ними різниця?

Всі виробники повинні вказувати гарантовані показники свого корму (аналіз, харчову цінність, вміст поживних речовин). Перелік так званих сирих речовин в обов'язковому порядку включає білок, жир, клітковину, золу.

Сира клітковина відноситься до вуглеводів, які важко засвоюються, на відміну від цукрів і крохмалів, вона не є джерелом енергії, але необхідна для перистальтики кишечника, нормалізації мікрофлори. Найкраще для цих цілей підходить клітковина із середнім ступенем ферментації (перетравлення бактеріями, які населяють шлунково-кишковий тракт) – м'якоть буряка, яблук. Виробники найдешевших кормів іноді додають для збільшення їх об’єму целюлозу – клітковину, яка погано перетравлюється і може спровокувати запори. Корм з такою баластною добавкою містить менше поживних речовин, а ті, що є, гірше засвоюються, надлишок нерозчинної клітковини веде до зниження перетравності їжі.

Зола – це мінеральні речовини, те, що залишиться від корму, якщо спалити його при високій температурі. Мінерали для здоров'я собак необхідні, але має значення їх набір і співвідношення. Деякі мінерали спеціально додають в корм, деякі містяться в основних інгредієнтах. Допустимий показник зольності – 5-14%. Більш низький відсоток дає підстави припустити, що корм не збагачений мінералами і складається в основному з рослинної сировини. Якщо мінерали не перераховуються у складі харчової добавки, а зольність висока, в кормі явно багато кісткового борошна, адже кістки і субпродукти містять значно більше мінералів, ніж чисте м'ясо, м'язова тканина.

У списку сирих речовин вказується загальна кількість білків і жирів, які містяться в кормі, включаючи тваринні і рослинні. Не всі вони однаково добре перетравлюються і засвоюються організмом собаки. Так, білок м'яса собака засвоює на 90%, рослинний – в середньому на 60%. Крім висококалорійних жирів ссавців, птахів собакам необхідний риб'ячий або рослинні олії (з них організм отримує незамінні жирні кислоти). Як розібратися, наскільки добре зазначені серед гарантованих показників сирі білки будуть перетравлюватися, чи всі корисні для собаки жири є в кормі? Допоможе вивчення складу, тобто переліку інгредієнтів, більш-менш детального. Тут можуть перераховуватися:

групи інгредієнтів – м'ясо, продукти переробки м'яса, рослинної сировини, злаки, овочі (Dog Chow);

м'ясо, продукти переробки м'яса, рослинної сировини, злаки, овочі (Dog Chow); конкретні продукти – тваринні білки висушені і у вигляді гідролізату, глютен кукурудзи, кукурудза, рис, пшениця, тваринний і риб'ячий жир, соєва олія, буряковий жом (Royal Canin);

тваринні білки висушені і у вигляді гідролізату, глютен кукурудзи, кукурудза, рис, пшениця, тваринний і риб'ячий жир, соєва олія, буряковий жом (Royal Canin); продукти із зазначенням процентного вмісту – протеїн індички дегідратований, мінімум 30%, кукурудза, рис, курячий жир, м'ясо (м'якоть) індички 5%, протеїн тваринний гідролізований 5%, олія лосося 2% (Optimeal).

Ступінь деталізації складу – важливий критерій. Вказівка ​​відсотків характерна для категорії супер-преміум, перерахування груп – для економ, назви інгредієнтів без кількісних показників перераховують в кормах економ і преміум, але склад останніх розписаний більш докладно. Виробники мають право не розкривати якісний і кількісний склад, але зобов'язані розміщувати інгредієнти в порядку убування їх вмісту. Експерти стверджують, що основу складають перші 5 інгредієнтів, інші можна віднести до добавок. У цю п'ятірку обов'язково повинен входити тваринний білок, краще, якщо він очолює список.

Важливий момент – енергетична цінність (вміст калорій на одиницю ваги). Виробники кормів високого класу можуть розробляти низькокалорійні раціони для вихованців з надмірною вагою або низькою активністю, але в цілому чим вище категорія, тим вище калорійність. А це означає, що собака наїдається невеликою порцією. Так що продукція економ-класу економічна тільки на перший погляд. Коштує вона дешевше, але витрачається швидше, для насичення потрібно набагато більше корму.

Для наочності порівняємо гарантовані показники, склад, калорійність призначених для дорослих собак сухих кормів класів преміум (Club 4 paws і Brit Premium "Ягня і рис"), а також супер-преміум для середніх порід (Optimeal "Індичка" і Brit Care "Ягня і рис"). На кормах економ зупинятися не будемо, оскільки ветеринарні лікарі та фахівці-заводчики не рекомендують їх використовувати в якості харчування для собак.



*ціни узяті з ресурсу dog.com.ua



**ціни узяті з ресурсу rozetka.com.ua

Яким повинен бути корм класу преміум, супер-преміум

Особливості корму категорії преміум:

обов'язково містить тваринний білок, в формі дегідратованого (висушеного) і гідролізованого протеїну, як в Royal Canin, м'ясного борошна (Josera, Club 4 paws, Brit Premium). Часто цей компонент відкриває список, хоча більшості раціонів Роял Канін переважає рослинний білок;

найпоширеніший м'ясний інгредієнт – курятина, яка добре засвоюється. Можливе використання інших сортів м'яса (ягня в Клуб 4 лапи, Brit Premium, яловичина, качка, лосось, ягня в ряді раціонів Josera, свинина в деяких кормах Royal Canin). Можливе використання субпродуктів, переважно в консервах;

курятина, яка добре засвоюється. Можливе використання інших сортів м'яса (ягня в Клуб 4 лапи, Brit Premium, яловичина, качка, лосось, ягня в ряді раціонів Josera, свинина в деяких кормах Royal Canin). Можливе використання субпродуктів, переважно в консервах; в першу п'ятірку інгредієнтів входять злаки, зазвичай кукурудза, багата глютеном і крохмалем, рис, іноді пшениця, ячмінь, овес;

значний перелік вітамінів і мінералів;

можливі додаткові харчові добавки для зміцнення здоров'я – комплекс для серця, печінки, шлунково-кишкового тракту, імунітету Integramix (помідор, банан, імбир, глід) в кормах Клуб 4 лапи, добавки із заспокійливим ефектом (ромашка і чорниця) в Brit Premium, комплекс незамінних кислот Омега-3 і 6 в раціонах обох брендів;

комплекс для серця, печінки, шлунково-кишкового тракту, імунітету Integramix (помідор, банан, імбир, глід) в кормах Клуб 4 лапи, добавки із заспокійливим ефектом (ромашка і чорниця) в Brit Premium, комплекс незамінних кислот Омега-3 і 6 в раціонах обох брендів; є поділ кормів за віковими групами, породах (комплекції), іноді поряд з базовими зустрічаються спеціалізовані раціони. Так, при надлишку ваги або великій комплекції зростає навантаження на суглоби, Club 4 paws додає в корми для таких собак хондроїтин та глюкозамін. А раціон з ягням і рисом цієї марки рекомендований при високому ризику харчових алергій. Josera створює корми з урахуванням рівня активності, особливостей травлення;

можлива невелика кількість натуральних смакоароматичних добавок, використання консервантів різного походження. Так, Royal Canin містить триполіфосфат натрію. Клуб 4 лапи з точки зору набору технологічних добавок відповідає супер-преміум класу, оскільки містить тільки токоферол природного походження.

Характерні риси раціонів супер-преміум:

перелік інгредієнтів відкриває тваринний протеїн;

на зміну м'ясному борошнові або висушеному білку приходить сушене м'ясо, раціони Optimeal також містять свіже м'ясо у вигляді фаршу;

замість бюджетної курятини частіше використовують більш дороге м'ясо, рибу (Optimeal – індичка, качка, телятина, ягня, лосось, Brit Care – ягня, качка, кролик, оленина, лосось і оселедець);

індичка, качка, телятина, ягня, лосось, Brit Care ягня, качка, кролик, оленина, лосось і оселедець); крім великого комплексу вітамінів і мінералів корми містять функціональні добавки. Роль кожної для здоров'я собаки здатний пояснити лише фахівець, також ця інформація доступна на офіційному сайті виробника. До таких добавок відносяться пребіотики для травлення, хондропротектори для суглобів, омега-3 і 6 кислоти для здоров'я шкіри, шерсті. До складу всіх кормів Optimeal входить комплекс бета-глюканів для зміцнення імунітету Immunity Support Mix;

крім поділу по вікових групах та породах додаються лінійки для особливих потреб, беззернові, гіпоалергенні раціони;

технологічні добавки виключно натуральні.

Для кормів холістік характерні:

максимально строгий відбір сировини (тваринні компоненти не містять антибіотиків, гормонів, рослинні – отрутохімікатів і хімічних добрив);

отрутохімікатів і хімічних добрив); підвищений вміст свіжих інгредієнтів, лагідні технології обробки;

мінімум синтетичних вітамінно-мінеральних добавок, практично весь комплекс міститься в тваринних і рослинних компонентах;

відсутність штучних технологічних добавок;

велика кількість лінійок, збалансованість кормів відповідно до потреб собак різного віку, розміру, рівня активності.

Що може слугувати підтвердженням класу

Вивчаючи різні джерела, можна зіткнутися з тим, що один і той же корм десь позиціонується як преміум, десь – як супер-преміум. Корм може мати ряд сертифікатів, виданих в країні виробництва і міжнародних. Так, корми Optimeal відповідають ISO 22000 (стандарту харчової промисловості для людей) і вимогам FEDIAF (європейської федерації виробників кормів). Josera відповідає внутрішнім стандартам якості німецького інституту стандартизації DIN та сільськогосподарського товариства DLG, також має органічний сертифікат. Але це не сертифікація на приналежність до певного класу. Головний і самий об'єктивний критерій – склад. Ще раз підкреслимо, на що звертати увагу:

енергетична цінність і рекомендований обсяг порції;

прозорість складу, назв інгредієнтів (чим більше конкретики, тим краще);

склад по білку, співвідношення тваринного і рослинного (корисна інформація наведена на офіційному сайті Optimeal, зазначено процентний вміст тваринних білків в кожному кормі, в деяких наближається до 100%);

місце тваринного білка в списку компонентів;

стан інгредієнта – борошно, м'ясне або м'ясо-кісткове, висушений білок, м'ясо сухе або свіже;

борошно, м'ясне або м'ясо-кісткове, висушений білок, м'ясо сухе або свіже; перелік вітамінів і мінералів;

функціональні харчові добавки, особливості складу (інформація може міститися у вигляді клейм на лицьовій стороні пачки – Immunity Support Mix у Optimeal, Integramix у Клуб 4 лапи, символ беззернового корму у Brit Care);

Immunity Support Mix у Optimeal, Integramix у Клуб 4 лапи, символ беззернового корму у Brit Care); перелік технологічних добавок, походження консервантів.

Також важливо, за якими критеріями поділяються корми. В економ-класі акцент робиться на розподілі за смаками, різноманітність яких досягається за рахунок штучних добавок, також можливий розподіл по віку. У класах преміум, супер-преміум більше уваги приділяється індивідуальним особливостям і потребам (надмірна вага, низька або висока активність, чутливе травлення, схильність до алергій). Ці корми можна назвати профілактичними.

Ціна – важливий критерій, але потрібно розуміти, з чого вона складається – це і виробничі, і транспортні витрати, і витрати на рекламу. Широко розрекламований корм обходиться покупцям значно дорожче своєї істинної вартості. Імпортний корм завжди буде дорожче вітчизняного аналогічного класу. Саме тому в Україні одним з кращих за ціною в сегменті преміум є корм Клуб 4 лапи, а серед кормів супер-преміум – Optimeal.

Огляд кращих кормів для собак за класами

У класі стандарт заслуговують на увагу бренди:

JosiDog від Josera, сухі. У складі одних переважає кукурудза, в інших борошно з птиці, деякі також містять м'ясо-кісткове. Хороші для класу стандарт добавки – пребіотики, хондропротектори. Розподіл за віком, породою, рівнем активності, є продукти для делікатного травлення. Pedigree. Є корми сухі (злаки, борошно з птиці і м'ясна), вологі (злаки, м'ясо, субпродукти), ласощі. На першому місці в складі не м'ясні продукти, а злаки. Корми діляться за віковими групами, породами. Dog Chow від Purina – сухі, головний компонент – цільні злаки, на другому місці м'ясо і продукти м'ясопереробки. Є 4 вікові категорії, розподіл за породами, кілька кормів позиціонується як раціони для активних собак (знижений вміст злаків) і чутливого травлення (1,8% риби).

Гідні представники класу преміум:

Brit Premium – сухі в основному з куркою, є з індичкою, ягням, переважає сушене м'ясо, включаючи безкісткове. Багатий набір добавок для здоров'я. Консерванти природні і штучні. Виготовляється і вологий корм в ковбасах, майже повністю з м'яса і субпродуктів, але знайти його на українському ринку складно. Клуб 4 лапи – сухі (переважає борошно з курки або ягняти), вологі (шматочки м'яса і тваринних продуктів), ласощі. Основний інгредієнт, який в складі на першому місці – м'ясо, м'ясні продукти. Усі корми містять комплекси Омега 3 + Омега 6 і Integramix. У преміум сегменті бренд виділяється використанням природного токоферолу в якості консерванту. Є поділ за віком, породами (розмірами), раціони для чутливого травлення, контролю ваги, активних собак. Josera, сухі корми. Тваринний білок представлений борошном з м'яса птиці, тварин, риби, в деяких кормах на першому місці рис (SensiJunior), картопляні пластівці (качка і картопля). Корми містять хлорид натрію і/або йодовану морську сіль. Для собак з різними потребами розроблені раціони, які розрізняються вмістом білків і жирів, функціональними добавками, набором основних інгредієнтів (є беззернові). Royal Canin, вологі і сухі. Плюси – розгалужений розподіл за віковими групами та породами, наявність функціональних добавок для суглобів, травлення, імунітету. Мінуси – склад вологих кормів не деталізовано, вказані м'ясо і субпродукти, злаки, субпродукти рослинного походження. У сухих часто переважають рослинні білки, м'яса немає, тільки висушений білок з птиці та свинини, серед жирів присутня соєва олія, містять штучні технологічні добавки.

З продукції супер-преміум можна порекомендувати:

Optimeal. Сухий корм поряд з дегідратованим м'ясним протеїном містять свіже м'ясо у вигляді фаршу, рис, кукурудзу, вологі – м'ясо (філе) і субпродукти в шматочках, трохи злаків. Є гіпоалергенні раціони з лососем і беззернові з картоплею. Поряд з традиційними для цього класу добавками (Омега-3 і 6, цинк, вітаміни, пребіотики, цілющі трави) містить унікальний комплекс β-глюканов, потужних імуномодуляторів. Антиоксидант – токоферол природного походження на основі розмарину. Brit Care, сухі корми. Основа – борошно з ягняти або качки, в деяких – сушене м'ясо або риба (кролик, оленина, лосось, оселедець). Єдиний злак – рис, є беззерновий гіпоалергенний раціон з картоплею. Різноманітні добавки для суглобів, травлення, імунітету, шкіри та шерсті. Натуральні ароматизатори, консервант токоферол природного походження. Є корми для собак різної комплекції, віку, активних, з надмірною вагою, виставкових.

Аналіз складу – запорука правильного вибору

Порівнявши склади кормів, які відносяться до одного класу, можна прийти до висновку, що поділ досить умовний, а межа між класами недостатньо чітка. Не так важливо, до якого класу відніс корм виробник або продавець. Важливіше, з чого він складається і чи відповідає ціна якості. Уважно вивчайте склад, порівнюйте продукцію різних брендів, звертайте увагу на рекомендований обсяг порцій, підраховуйте приблизні витрати на харчування вихованця і оцінюйте користь для його здоров'я. Співставляючи ціну та якість, нескладно самостійно зробити висновки та скласти особистий рейтинг.