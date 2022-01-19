Забрали паспорта: опубликовали постановление суда относительно Порошенко

Печерский суд 19 января избрал меру пресечения Петру Порошенко по "угольному делу". Политику назначили личное обязательство.

В частности суд отклонил ходатайство прокуроров об аресте Петра Порошенко с возможностью залога в 1 миллиард гривен. Однако на пятого президента наложили ряд личных обязательств.

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О каких обязательствах идет речь

Согласно постановлению суда, Петр Порошенко должен являться на допросы по первому требованию следователей. В другом случае он должен сообщать об отсутствии по веским причинам.

Также Петр Порошенко не может покидать пределы Киева и Киевской области. Паспорта для выезда заграницу пятый президент должен сдать.

Кроме того, Порошенко должен сообщать об изменении места жительства. В случае, если пятый президент не будет соблюдать условия меры пресечения, её могут изменить на более жесткую.

Будут действовать эти обязательства до 19 марта 2022 года.



Текст постановления Печерского суда / Фото Алексея Гончаренко

Суд над Порошенко: главное

Петр Порошенко вернулся в Украину 17 января. Сразу после этого отправился в Печерский суд, где ему должны были избрать меру пресечения по делу о госизмене и финансировании терроризма.

Сначала адвокаты требовали самоотвод судьи Алексея Соколова. Позже суд ушел на перерыв, чтобы защита ознакомилась с материалами дела.

Прокуроры требовали для Порошенко арест с правом залога в размере 1 миллиарда гривен. После выхода из-под ареста на Порошенко предлагали одеть электронный браслет.

После слушаний суд отправился в совещательную комнату. После более 4 часов пребывания там, в суде заявили что оглашение постановления перенесено на 19 января.

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