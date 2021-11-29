Забрали сразу после выступления: судебное заседание продолжили без Саакашвили
Источник:IPN
Михеил Саакашвили впервые принял участие в судебном заседании. В частности, он выступил, и после этого рассмотрение дела продолжили без него.
Это произошло 29 ноября. Об этом сообщил адвокат третьего президента Бека Басилая.
Тема Держусь, – Саакашвили в суде обратился к украинцам
Сакашвили забрали из зала суда сразу после выступления
Михеила Саакашвили доставили в зал в Тбилиси. Во время заседания Бека Басилая заявил, что врачи рекомендовали перенести заседание из-за состояния здоровья политика. В частности, адвокат заявил об "объемных и дискуссионных" предложениях.
Я сегодня (речь идет о 29 ноября – 24 канале) не ожидал, что состояние здоровья позволит Михеилу Саакашвили участвовать в процессе столько часов и выступить с такой речью перед общественностью. Сегодня, если это не критично, мы должны отсрочить процесс, а если это критично, мы можем продолжать, мы готовы подавать ходатайства,
– обратился к коллегии судей Басилая.
После перерыва коллегия судей решила продлить заседание до 17 часов.
Кстати, во время заседания политик обратился к украинцам. В частности, Саакашвили заявил, что "не признает прокуратуру и грузинское правосудие", а также, что он там не для того, чтобы "стать частью написанной комедии".
"Я хочу проинформировать вас о том, что в отношении меня использовали пытки и бесчеловечное поведение, но я держусь и тоже научился этому в Украине. Я очень вам благодарен!" – сказал политик.
Кратко о задержании и состоянии Саакашвили
- Михеил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября. 1 октября его арестовали. В этот же день он объявил голодовку.
- Из-за этого состояние его здоровья значительно ухудшилось. В Саакашвили развилось одно из самых тяжелых осложнений – судороги, вызванные энцефалопатией Вернике. Это неврологическое расстройство, характеризующееся возможным поражением головного мозга.
- Прекратить голодовку политик согласился 20 ноября. Это произошло после перевода в военный госпиталь в грузинском городе Гори. В этот день политик под наблюдением врачей начал употреблять пищу.
- 28 ноября врачи диагностировали у третьего президента Грузии посттравматическое стрессовое расстройство.