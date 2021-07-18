"Догоняем Абхазию": сеть шокировали фото заброшенного оккупированного Донецка
18 июля 2021 , 10:38Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Донецк сейчас"
Российская оккупация уничтожает здания и памятники Донбасса. В сети показали неутешительные кадры того, как после 2014 года сменился оккупированный Донецк.
На фотографиях – разрушенное и поросшее травой здание в оккупированном Донецке. Судя по подписи – когда-то там была Донецкая областная травматология.
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"Бывшая парковка на травматологии. По моему, мы начинаем догонять Абхазию за зарослями и заброшенными руинами", – подписали кадры в телеграм-канале.
Заброшенное здание в оккупированном Донецке / Фото с телеграм-канала "Донецк сейчас"
На парковке все порастает травой / Фото с телеграм-канала "Донецк сейчас"
Как российская оккупация уничтожает Донбасс
- Накануне местная жительница показала, как выглядит территория вокруг стадиона "Донбасс-Арена" в оккупированном Донецке. Там также все заросло травой.
- Зато в оккупированной Горловке полностью разграбили бывший супермаркет. Раньше он в течение нескольких лет был заброшенный, но целый.
- Очевидцы также поделились фотографиями дома культуры в оккупированном Вахрушево, а также больницы в оккупированной Горловке. Везде – разруха.