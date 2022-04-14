Забудьте о теориях заговоров: что не стоит писать в сети, чтобы не нагонять панику

ВСУ дают отпор российским оккупантам на передовой. Поэтому враг пытается сломать наш боевых дух лживыми выбросами в сети. Важно не поддаваться на это и сохранять холодный рассудок.

Для этого Центр противодействия дезинформации при СНБО и Офис добропорядочности НАПК подготовили подборку материалов в рамках проекта "Добропорядочность онлайн".

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В СНБО подчеркнули, что сейчас любой верный поступок украинца, в том числе и в цифровом пространстве, приближает нас к победе в борьбе против России. "Скажите "нет" конспирологическим теориям, нападкам на сограждан или тотальному пессимизму во время войны", – призвали там.

Важные советы для украинцев

Не пишите о плохом тыле, который "не принимает людей/отправляет обратно/обвиняет в войне/не понимает". У всех нас есть общее горе – война, которую развязала Россия. Мы должны поддерживать друг друга . Если кто-то действительно ведет себя неправильно – скажите об этом.

. Если кто-то действительно ведет себя неправильно – скажите об этом. Не распространяйте посты в стиле "все очень плохо, мы проигрываем, но нам об этом не говорят". Помните, что наши военные сильны и дают отпор врагу, противостоят агрессору даже простые украинцы. Мы не отдадим свою территорию и независимость.

Не пишите, что "никто ничего не делает". Ведь каждый по-разному ведет себя в стрессовых ситуациях и адаптируется к новым реалиям. Многие помогают, но делают это не публично.

но делают это не публично. Доверяйте только проверенным источникам и не распространяйте теории заговоров – "это скрывают", "это никому не говорят", "источник в высших кругах по секрету сообщил". Вбрасывая такую ​​конспирологию, враг пытается снизить наш боевой дух. Не поддавайтесь!

– "это скрывают", "это никому не говорят", "источник в высших кругах по секрету сообщил". Вбрасывая такую ​​конспирологию, враг пытается снизить наш боевой дух. Не поддавайтесь! Не распространяйте информацию о местах обстрелов и взрывов. Почему это важно – раньше уже не раз объясняли в Минобороны.

Чего не стоит делать во время войны / Советы в иллюстрациях Центра противодействия дезинформации

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