Такие нарушения НАПК выявило во время проверки деклараций Виктора Полозова.

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Нарушения выявили в декларациях за 2019 и 2020 годы

Полозов является владельцем корпоративных прав компании, входящей в группу "Алвико". Это он "забыл" указать в декларациях за 2019 и 2020 год.

Этими нарушениями бывший депутат не ограничился. В НАПК сообщили, что Полозов не внес в декларации сведения о корпоративных правах в двух других компаниях – на этот раз зарегистрированных в Украине.

В целом недостоверные данные-на 2,3 миллиона гривен в 2019 году и 1,4 миллиона - в 2020 году.

Обратите внимание! Речь идет об уголовном нарушении по статье об умышленном внесении недостоверных сведений в декларацию лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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