Такие нарушения НАПК выявило во время проверки деклараций Виктора Полозова.
Ранее В НАПК возникли вопросы к декларации Дарта Вейдера
Нарушения выявили в декларациях за 2019 и 2020 годы
Полозов является владельцем корпоративных прав компании, входящей в группу "Алвико". Это он "забыл" указать в декларациях за 2019 и 2020 год.
Этими нарушениями бывший депутат не ограничился. В НАПК сообщили, что Полозов не внес в декларации сведения о корпоративных правах в двух других компаниях – на этот раз зарегистрированных в Украине.
В целом недостоверные данные-на 2,3 миллиона гривен в 2019 году и 1,4 миллиона - в 2020 году.
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Коротко о последних нарушениях в декларациях чиновников:
- В начале сентября НАПК заинтересовалось декларацией экс-главы Харьковской ОГА Алексея Кучера. Руководитель Государственной регуляторной службы не смог подтвердить владение биткоинами стоимостью 13 миллионов гривен.
- В декларации экс-начальника управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области выявили факты незаконного обогащения. Речь идет о накоплениях жены, которые он не указывал.
- В конце июля НАПК заявило о найденных нарушениях в 12 декларациях. Они принадлежат 4 нардепам, судье Верховного суда и бывшему начальнику ОГА.