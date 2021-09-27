Такі порушення НАЗК виявило під час перевірки декларацій Віктора Полозова.
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Порушення виявили у деклараціях за 2019 та 2020 роки
Полозов є власником корпоративних прав компанії, що входить у групу "Алвіко". Це він "забув" вказати у деклараціях за 2019 та 2020 рік.
Цими порушеннями ексдепутат не обмежився. У НАЗК повідомили, що Полозов не вніс у декларації відомості про корпоративні права у двох інших компаніях – цього раз зареєстрованих в Україні.
Загалом недостовірні дані – на 2,3 мільйона гривень у 2019 році та 1,4 мільйона - у 2020 році.
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Коротко про останні порушення у деклараціях чиновників:
- На початку вересня НАЗК зацікавилось декларацією ексголови Харківської ОДА Олексія Кучера. Керівник Державної регуляторної служби не зміг підтвердити володіння біткоїнами вартістю 13 мільйонів гривень.
- У декларації ексначальника управління північно-східного офісу Держаудитслужби у Луганській області виявили факти незаконного збагачення. Мовиться про накопичення дружини, які він не вказував.
- Наприкінці липня НАЗК заявило про знайдені порушення у 12 деклараціях. Вони належать 4 нардепам, судді Верховного Суду та ексначальнику ОДА.