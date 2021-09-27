Такі порушення НАЗК виявило під час перевірки декларацій Віктора Полозова.

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Порушення виявили у деклараціях за 2019 та 2020 роки

Полозов є власником корпоративних прав компанії, що входить у групу "Алвіко". Це він "забув" вказати у деклараціях за 2019 та 2020 рік.

Цими порушеннями ексдепутат не обмежився. У НАЗК повідомили, що Полозов не вніс у декларації відомості про корпоративні права у двох інших компаніях – цього раз зареєстрованих в Україні.

Загалом недостовірні дані – на 2,3 мільйона гривень у 2019 році та 1,4 мільйона - у 2020 році.

Зверніть увагу! Мовиться про кримінальне порушення за статтею про умисне внесення недостовірних відомостей у декларацію особою, що уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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