Забыл вспомнить Путина: Папа Римский призвал не уничтожать человечество

Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров начать переговоры по поводу российско-украинской войны и не уничтожать человечество. Однако о Путине он не упомянул.

Обращение Папы было посвящено 100 дням от начала полномасштабной войны в Украине. Франциск отметил, что безумие безумие разрушения и смерти, а эскалация конфликта детали подпитывается.

Кстати Папа Римский ждет "подходящего момента", чтобы приехать в Украину

Повторяю свой призыв к руководителям народов: пожалуйста, не ведите человечество к уничтожению! Пусть же начнутся настоящие переговоры, конкретные переговоры о прекращении огня,

– подчеркнул Папа.

Он призвал услышать отчаяние людей и остановить жуткое уничтожение городов и сел в Украине. Напоследок Франциск попросил людей без устали молиться.

Правда, своими именами Папа Римский вещи не назвал. В частности, не сказал, кто именно агрессор и кто же должен прекратить воевать.

Заявления Папы Римского об Украине

Папа Римский на Пасху уже пытался "примирить" Украину и Россию. В Ватикане устроили событие, когда две женщины символически вместе несли украинский и русский флаги в Ватикане. Значительная часть украинцев подвергли критике эту идею. В частности, говорили, что насильника с жертвой нельзя ставить на один уровень, ведь это легализует преступления.

Однако ранее понтифик назвал войну в Украине "ужасным регрессом человечества", заставляющим "страдать и плакать". Тогда Франциск сомневался, что в Кремле согласятся пойти на прекращение боевых действий по пути диалога.

Также Папа Римский трижды обращался к Путину с просьбой разрешить эвакуировать людей из "Азовстали" кораблем под флагом Ватикана. Президент государства-агрессорки каждый раз отказывал.

Кроме того, Франциск встретился с супругами защитников Мариуполя в мае. Понтифик благословил украинок.

Папа Римский осуждал блокаду экспорта пшеницы из украинских портов. Отмечал, что от этого зависит жизнь миллионов людей, особенно в самых бедных странах.

Франциск заявил, что намерен приехать в Украину с рабочим визитом. Однако когда именно, пока не говорит.

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