В среду, 30 июля, на станции столичного метро "Славутич" произошел инцидент. Между вагонами электропоезда, рискуя собственной жизнью, ехал 26-летний мужчина.

Его обнаружили сотрудники метрополитена и правоохранители. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию.

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Что известно об инциденте на станции "Славутич"?

Увидев правоохранителей, киевлянин начал убегать и сопротивляться, игнорируя требования работника полиции. В конце концов, мужчину задержали – он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Свой поступок нарушитель объяснил тем, что катался между вагонами через пари, а убегал во избежание ответственности.

На жителя столицы составили административные материалы по статьям о мелком хулиганстве и злостном неповиновении законному распоряжению или требованию полицейского.

Санкция предусматривает наложение штрафа, общественные, исправительные работы или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, из-за ночной вражеской атаки 21 июля была повреждена станция метро "Лукьяновская", в частности выбиты стекла в здании. Ее временно закрывали на вход и выход.