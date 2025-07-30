Пьяным катался между вагонами метро ради пари: в Киеве задержали "зацепера"
- На станции метро "Славутич" задержали 26-летнего мужчину, который катался между вагонами в состоянии алкогольного опьянения.
- Киевлянина задержали за мелкое хулиганство и неповиновение полиции, ему грозит штраф, общественные работы или арест до 15 суток.
В среду, 30 июля, на станции столичного метро "Славутич" произошел инцидент. Между вагонами электропоезда, рискуя собственной жизнью, ехал 26-летний мужчина.
Его обнаружили сотрудники метрополитена и правоохранители. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию.
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Что известно об инциденте на станции "Славутич"?
Увидев правоохранителей, киевлянин начал убегать и сопротивляться, игнорируя требования работника полиции. В конце концов, мужчину задержали – он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Свой поступок нарушитель объяснил тем, что катался между вагонами через пари, а убегал во избежание ответственности.
На жителя столицы составили административные материалы по статьям о мелком хулиганстве и злостном неповиновении законному распоряжению или требованию полицейского.
Санкция предусматривает наложение штрафа, общественные, исправительные работы или административный арест на срок до 15 суток.
Напомним, из-за ночной вражеской атаки 21 июля была повреждена станция метро "Лукьяновская", в частности выбиты стекла в здании. Ее временно закрывали на вход и выход.