Наступление или террор населения: военный эксперт предположил зачем беларуси С-300

Появилась информация, что россия накапливает ракеты для зенитного ракетного комплекса С-300 в беларуси. Хотя лукашенко "клянется", что не собирается нападать на Украину, но такой вариант отвергать нельзя.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, нельзя забывать, что, кроме горячих точек, у Украины еще есть холодный участок протяженностью в 1 тысячу километров вдоль белорусской границы. Она в любой момент может стать горячей.

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Паниковать не нужно. Однако всегда следует помнить, что угроза эскалации со стороны Беларуси существует.

Учитывая все данные о перемещении и концентрации ракет, существует ненулевая вероятность того, что начнется наступление со стороны беларуси. Для этого они могут усиливать, в частности, ПВО, – отметил Олег Катков.

Кроме этого, в беларуси снова объявили очередные учения, направленные на авиационную составляющую и ПВО. Так, они могут оправдать значительное перемещение ЗРК и авиации.

Могут использовать как для ПВО, так и для ударов по земле

Оккупанты уже неоднократно использовали ракеты для С-300 для ударов по Николаеву, которые вообще для этого не предназначены. Есть угроза, что белорусы когда-нибудь попытаются сделать это на Севере Украины. Сейчас верифицированная дальность этих ракет – 110-120 км.

Когда оккупанты впервые ударили этими ракетами, многие военные эксперты не поверили в такое расстояние. Ведь ракета имеет радиокомандное управление, поэтому дальность должна быть исключительно по радиогоризонту – до 40 километров, после чего сигнал теряется.

Катков считает, что оккупанты запускают ракету; ведут ее, пока могут; а впоследствии теряют контроль над ней где-то на высоте 1 километра. После этого она еще улетает и вертикально падает вниз. Уровень отклонения у таких ракет – около 500 метров.

Даже в СССР считали неэффективным использовать ракеты для С-300 для ударов по земле. Там осколочно-фугасная часть с боевой частью в 160-200 килограммов максимум. Она направлена на уничтожение самолетов, а не ударов по земле. Однако для террора населения оккупантам это подходит.Мы постоянно ищем военную логику в действиях россиян, а они действуют как террористы", — отметил Олег Катков.

Катков о завозе ракет в С-300 в беларусь: смотрите видео

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что в беларуси идет определенная активизация армии лукашенко. Однако пока нет угрозы вторжения, ведь они не формируют ударные группировки.