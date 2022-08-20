Про це 24 каналу розповів військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, не можна забувати, що, окрім гарячих точок, в України ще є холодна ділянка завдовжки у 1 тисячу кілометрів уздовж білоруського кордону. Вона в будь-який момент може стати гарячою.

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Панікувати не потрібно. Однак завжди варто пам'ятати, що загроза ескалації з боку білорусі існує.

Враховуючи всі дані про переміщення та певну концентрацію ракет, існує ненульова вірогідність того, що почнеться наступ з боку білорусі. Для цього вони можуть посилювати, зокрема, ППО, – зазначив Олег Катков.

Окрім цього, в білорусі знову оголосили чергові навчання, які направлені авіаційну складову та ППО. Так вони можуть виправдати значне переміщення ЗРК та авіації.

Можуть використовувати як для ППО, так і для ударів по землі

Окупанти вже неодноразово використовували ракети для С-300 для ударів по Миколаєву, які взагалі до цього не пристосовані. Існує загроза, що білоруси колись спробують зробити це на Півночі України. Зараз верифікована дальність цих ракет – 110-120 кілометрів.

Коли окупанти вперше вдарили цими ракетами, то багато військових експертів не повірили в таку відстань. Адже ракета має радіокомандне керування, тому дальність мала бути винятково за радіогоризонтом – до 40 кілометрів, після чого сигнал втрачається.

Катков вважає, що окупанти запускають ракету; ведуть її, поки можуть; а згодом втрачають контроль над нею десь на висоті 1 кілометра. Після цього вона ще летить і вертикально падає вниз. Рівень відхилення в таких ракет – близько 500 метрів.

"Навіть в СРСР вважали неефективним використовувати ракети для С-300 для ударів по землі. Там осколково-фугасна частина з бойовою частиною у 160-200 кілограмів максимум. Вона направлена на знищення літаків, а не ударів по землі. Однак для терору населення окупантам це підходить. Ми постійно шукаємо військову логіку в діях росіян, а вони діють як терористи", – зазначив Олег Катков.

Катков про завезення ракет до С-300 у білорусь: дивіться відео

Додамо, у Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що в білорусі йде певна активізація армії лукашенка. Однак поки що немає загрози вторгнення, адже вони не формують ударні угруповання.