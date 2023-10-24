Такими мыслями с 24 Каналом поделился политолог Игорь Чаленко. Он объяснил, что громкая "аналитика" Маска прежде всего связана с двумя вещами.

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Зачем Маск регулярно делает скандальные заявления

Во-первых, Маск – банальный трампист, использующий сеть Х для укрепления позиций Дональда Трампа и его сторонников. Заметим, трамписты имеют антиукраинскую позицию в войне с Россией.

Во-вторых, Маск испытывает очередные проблемы с капитализацией собственного бизнеса и использует подобные заявления, когда планирует подписать определенный контракт с Пентагоном или как-то повлиять на стоимость своих акций.

Он – медийный махинатор, благодаря чему увеличивает капитализацию собственного бизнеса.

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Обратите внимание! Недавно Илон Маск заявил, что военные конфликты в Украине и Ближнем Востоке могут перерасти в Третью мировую войну. Миллиардер советует США наладить отношения с Россией и склонять Украину к прекращению огня.

Чаленко предположил с чем связаны скандальные заявления Маска: смотреть видео

Как на Маска могут повлиять скандальные заявления

По мнению Чаленко, подобные высказывания делают хуже самому Маску. Миллиардера из-за нестабильности просто могут оставить бизнес с Пентагоном, который будет работать и без Маска.

Он "грохнуть дверью" в этой ситуации точно не сможет. Чем больше он будет делать контрверсионные заявления, тем больше найдут разных факторов, которыми смогут его посадить "на крючок", чтобы он хотя бы контролируемо себя вел, чтобы не "ломал дров", как он это делает сегодня.

– отметил политолог.

Илон Маск и скандалы