Такими думками з 24 Каналом поділився політолог Ігор Чаленко. Він пояснив, що гучна "аналітика" Маска насамперед пов'язана з двома речами.
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Навіщо Маск регулярно робить скандальні заяви
По-перше, Маск – банальний трампіст, який використовує мережу Х для укріплення позицій Дональда Трампа та його прибічників. Зауважимо, трампісти мають антиукраїнську позицію у війні з Росією.
По-друге, Маск має чергові проблеми з капіталізацією власного бізнесу й використовує подібні заяви, коли планує підписати певний контракт з Пентагоном або якось вплинути на вартість своїх акцій.
Він – медійний махінатор, завдяки чому збільшує капіталізацію власного бізнесу наскільки може,
– наголосив Ігор Чаленко.
Чаленко припустив з чим пов'язані скандальні заяви Маска: дивитися відео
Як на Маска можуть вплинути скандальні заяви
На думку Чаленка, подібні висловлювання роблять гірше самому Маску. Мільярдера через нестабільність просто можуть лишити бізнесу з Пентагоном, який працюватиме й без Маска.
Він "гримнути дверима" в цій ситуації точно не зможе. Чим більше він робитиме контрверсійних заяв, тим більше знайдуть різних чинників, якими зможуть його посадити "на гачок", щоб він хоча б контрольовано себе поводив, аби не "ламав дров", як він це робить сьогодні,
– зазначив політолог.
Ілон Маск і скандали
- Нещодавно Маск запропонував пожертвувати Фонду "Вікімедіа" один мільярд доларів за умови, що вони перейменують Вікіпедію на "Членопедію".
- Нещодавно мільярдер опублікував на своєму твітер-акаунті мем із Володимиром Зеленським. У якому висміяв факт того, що Україна потребує фінансової допомоги у боротьбі з Росією.
- Нещодавно з'явилося припущення, що Маск наказав відключити Starlink в районі Криму у 2022 році, аби зірвати українську атаку на військово-морський флот Росії.