Зачем Эрдоган будет снова звонить Путину и Зеленскому: эксперт объяснил риски разговора

Эрдоган снова заговорил о переговорах между Россией и Украиной, а потому будет звонить по телефону Путину и Зеленскому. На фоне освобождения Херсона Эрдогану важно в очередной раз продемонстрировать свою геополитическую роль.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Ранее сообщалось о том, что Россия заявила о переговорах "с учетом реалий".

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Эрдоган хочет убедить Путина сменить позицию

Краев отметил, что освобождение Херсона стратегически ничего не изменило. Россия не понимает реальную ситуацию, не собирается отступать. Все это понимают, а вот россияне – нет.

Поэтому Эрдоган и все остальные, кто пытался стать модератором, посредником, занять любую такую роль, будут сейчас делать все возможное, чтобы, условно говоря, стать тем, кто убеждал Путина изменить свою точку зрения. Отсюда все эти разговоры об активности переговоров,

– заметил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".

Эрдоган хочет остаться последним мостиком между Путиным и Западом

Он продолжил, что Эрдоган хочет остаться последним и единственным мостиком между Путиным и Западом. Он позволил Путину создать первое зерновое соглашение, ныне помогающее ему в разработке газового хаба. Эрдоган – последний лидер страны НАТО, готовый напрямую общаться с кремлевским диктатором.

"Так или иначе, по мнению самого Эрдогана, Путину придется к нему прислушаться", – подчеркнул Краев.

Условия для Зеленского

По его словам, Эрдоган может предложить Зеленскому 2 невыгодных условия:

Прекращение огня, которое даст России время перегруппироваться, провести еще одну мобилизацию и с новыми силами снова пойти вперед.

Включить Россию в переговорные процессы по зерну, в G20, где сейчас фактически управляет Украина.

Есть две такие угрозы. Есть угроза военная, что дадут возможность России "передохнуть, а не передохнуть", к сожалению. Вторая возможность, что нас политически будут принуждать к примирению или признанию общей вины,

– подчеркнул эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".

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Украина не изменит своих позиций

Он также сказал, что Украина не изменит свои позиции. Хорошо, что в этом нас поддерживают наши главные союзники, такие как британцы, американцы. Генсек НАТО вообще заявил, если Украина даже подпишет какой-либо договор на условиях России, НАТО его не признает.

"Эрдоган понимает нереальность своих предложений. Однако он также понимает, если он не сделает заявлений, не проведет переговоры, не будет на этом настаивать, в дальнейшем он потеряет свой статус переговорщика, поэтому он просто играет свою геополитическую роль. Украине будут постоянно выдвигать разные условия и предложения, но нам нужно помнить украинские интересы и украинскую независимость, вот и все", – подытожил Краев.

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