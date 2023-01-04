Продолжение игры Эрдогана: зачем президент Турции проведет переговоры с Зеленским и Путиным

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган должен пообщаться с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Владимиром Зеленским.

Это продолжение старой игры турецкого лидера, которая длится уже полгода. Об этом 24 канала сказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

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Эрдогану нужно поддерживать статус посредника

"В этой конфигурации Турция пытается себя выставить как сильного регионального лидера – государство, которое может выступать в роли посредника между двумя достаточно крупными странами, воюющими между собой. Это попытка Эрдогана разыграть эту региональную роль", – утверждает Божко.

При этом, добавляет он, все прекрасно отдают себе отчет, что Турция всегда была и остается геополитическим соперником России, особенно на Кавказе и Ближнем Востоке. Между ними давно возникли глубокие противоречия, так что ни одна ситуативная выгода от позиции посредника всю эту историю не изменит.

Возможно, для Эрдогана не столько важно достижение любого прогресса в теме переговоров, сколько сохранение этого статуса – возможного посредника,

– отмечает глава центра политических студий "Доктрина".

Он акцентирует, что давать какие-либо козыри России Турция не собирается. В то же время страна извлекает определенную выгоду от российского газа, поступающего в страну по достаточно невысокой цене. На фоне экономического падения Турции и турецкой лиры для правительства это может смотреться очень важным фактором. В Турции надвигаются президентские выборы, замечает Божко, где Эрдоган будет чувствовать себя не так уверенно, как на предыдущих – есть риск проиграть кандидату от оппозиции.

"Очевидно, это ситуация двойственности. Но мы не видим здесь каких-либо факторов, которые придавали возможности как-то предоставить этим переговорам жизнь", – резюмировал Ярослав Божко.

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