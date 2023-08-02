Зачем Лукашенко вагнеровцы: в ISW проанализировали цель самопровозглашенного диктатора

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко всеми силами пытается удержать вагнеровцев в Беларуси. Именно они были темой номер один во время недавней встречи с Путиным.

В отчете американского института изучения войны говорится, что Путин стремится использовать ПИК "Вагнер" для создания основы для белорусской "контрактной армии".

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Лукашенко и сам не скрывает мотивов

В ISW напомнили, что 1 августа Лукашенко заявил, что стремится сохранить ПИК "Вагнер" в ВС Беларуси, используя опытных бойцов "Вагнера" для "более активного создания контрактной армии".

Лукашенко не уточнил деталей относительно организационной структуры "контрактной армии", какой будет ее численность и сроки формирования, но отметил, что "Вагнер" в настоящее время насчитывает более 30 тысяч бойцов.

В ISW объяснили, что Беларусь пока не имеет "контрактной армии" или структуры, похожей на нее, речь идет именно о "контрактниках" – профессиональных солдатах-добровольцах, а не призывниках.

Какова армия Беларуси сейчас

Белорусские военные не имеют формирований выше бригадного уровня, а основными боевыми единицами Беларуси являются 6 отдельных бригад (три механизированных, две воздушно-десантные и одно спецназначение), укомплектованные преимущественно военнослужащими 18-месячной службы и некоторыми военнослужащими по контракту.

Создание "контрактной армии", вероятно, потребует создания нового формирования или существенной реорганизации существующих бригад Беларуси и капитального пересмотра белорусской подготовки для создания сил из профессиональных солдат с длительным сроком службы, как раньше (и неудачно) Россия пыталась сделать в конце 2000-х - начале 2010-х годов,

— говорится в отчете.

В ISW отметили, что тогдашний министр обороны Беларуси Андрей Равков в 2016 году заявлял, что Беларусь не должна и не планирует переходить от традиционной штатной и кадровой системы к полностью контрактной армии.

Бессмысленные заявления Лукашенко