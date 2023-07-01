Зачем Орбану Грузия?

Зачем орбановцы приплетают Грузию? Здесь, на мой взгляд, все очень очевидно.

Без России не обошлось

Представьте, что у вас на руке две группы чертей – одна в Венгрии, а вторая в Грузии.

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Одна группа чертей в ваших интересах начинает блокировать в Европе невыгодные вещи, мотивируя исключительно благими намерениями и смещая акценты из Украины. Все для того, чтобы нельзя было обвинить в использовании международных инструментов для игры в двустороннем порядке.

При этом вторая группа чертей по вашей команде начинает творить бешеную дичь, из-за которой никакие шаги навстречу со стороны Европы невозможны. Плевать на санкции, нарушать права и т.д. Вы в абсолютном выигрыше.

Если вторая группа чертей своими действиями спровоцирует народные беспорядки – это здорово. Вас еще попросят помочь в обеспечении стабильности.

А у первой группы чертов появится дополнительный аргумент: "Видите, к чему приводит негибкость и отказ от диалога?"

Я очень далёк от мысли, что в Брюсселе и главных европейских столицах не видят этих связей. Чем сложнее для россиян будет ситуация на фронте – тем больше подобных комбинаций будет всплывать.