Без Росії не обійшлося

Уявіть, що у вас на руці є дві групи чортів – одна в Угорщині, а друга в Грузії.

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Одна група чортів у ваших інтересах починає блокувати в Європі невигідні речі, мотивуючи виключно добрими намірами та зміщуючи акценти з України. Все для того, щоб не можна було звинуватити у використанні міжнародних інструментів для гри за двостороннім порядком.

При цьому друга група чортів за вашою командою починає творити шалену дичину, через яку ніякі кроки назустріч з боку Європи неможливі. Плювати на санкції, порушувати права тощо. Ви в абсолютному виграші.

Якщо друга група чортів своїми діями спровокує народні заворушення – це чудово. Вас ще попросять допомогти із забезпеченням стабільності.

А у першої групи чортів з'явиться додатковий аргумент: "Бачите, до чого призводить негнучкість та відмова від діалогу?".

Я дуже далекий від думки, що у Брюсселі та головних європейських столицях не бачать цих зв'язків. Чим складнішою для росіян буде ситуація на фронті – тим більше подібних комбінацій спливатиме.