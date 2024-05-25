Путин проговорился: зачем притащил Януковича в Беларусь

Российский руководитель Владимир Путин возит с собой на встречи в другие страны "свиту" из более 50 человек. Во время недавней поездки в Беларусь партизаны заметили президента-беглеца Виктора Януковича.

Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман сказал 24 Каналу, что в древности крутость и власть царя определялась размером сопровождающей делегации. Поскольку Путин из той старческой когорты, поэтому до сих пор равняется на древние времена.

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Зачем Путин взял с собой Януковича

По словам Эйдмана, Владимир Путин ездит в Беларусь как домой. Ведь превратил Александра Лукашенко в своего вассала, поэтому тот принимает его как хозяина.

Вместе с собой глава Кремля привез делегацию из прислужников, среди которых – Виктор Янукович. Беглого президента в последний раз видели в марте 2022 года, к тому же так же в Беларуси.

До визита в Минск Путин успел наговорить много бреда. В частности, назвал Владимира Зеленского "нелегитимным президентом". Видимо, диктатор считает Януковича легитимным президентом, поэтому везде возит его с собой.

Путин говорил же, что не против переговоров с Украиной, но вести их нужно с легитимными правителями. Зеленского таким не считает, то, наверное, вел переговоры с Януковичем. Требовал от него капитуляции Украины, поскольку иной результат его не устраивает,

– в шутку сказал политолог.

"Видимо, Янукович подпишет Путину капитуляцию. Тот положит ее под подушку и будет сладко спать. Наконец в его болезненных снах, фантазиях цель реализована. А подписал капитуляцию в "шизокартине" Путина "легитимный" президент Украины Виктор Янукович", – добавил он.

Действительно ли Путину нужны переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский не верит в то, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным могут принести мир, но верит, что тот признает свою ошибку и свой проигрыш.

По мнению Игоря Эйдмана, российскому диктатору не нужны ни переговоры, ни замораживание войны. Путин пытается демонстрировать Западу, Глобальному Югу и Центрально-Азиатским странам, что вроде бы стремится к миру, но не может на это пойти, потому что якобы Зеленский "нелегитимный", поэтому не с кем договариваться. Поэтому в западных СМИ часто можно увидеть совершенно разную информацию – "Россия стремится к миру" и "нелегитимность Зеленского".

Путин уже воспользовался периодом, пока республиканцы не одобряли военную помощь Украине, из-за чего она не могла провести мобилизацию, увеличить войска, провести замены и прочее. Этим диктатор пытался переломить ход войны и вел наступательные действия, и продолжает это делать. Это его главная задача,

– отметил социолог.

Визит Путина в Беларусь