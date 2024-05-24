Однако вряд ли это настоящая цель внезапного визита Путина, сказал 24 Каналу политтехнолог Михаил Шейтельман. Он предположил, зачем российский диктатор полетел в Беларусь.

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Путин боится своих генералов

Очередной визит Путина в Беларусь произошел довольно неожиданно в 11 часов вечера. Обычно, когда Путин куда-то едет, например, в Китай, то об этом заранее сообщают, а тут ночью вдруг зачем-то приезжает в Беларусь.

Я думаю, что этот визит и аресты российских генералов могут быть связаны между собой. У российского президента могут быть опасения относительно сопротивления министерства обороны,

– предположил Шейтельман.

В таком случае для российского диктатора Беларусь поступит место, чтобы пересидеть. Ведь когда начался мятеж Евгения Пригожина и вагнеровцы шли на Москву, то Путин сбежал в свою резиденцию, а сейчас он боится.

По мнению политтехнолога, Путин абсолютно обоснованно опасается контрдействий со стороны руководства российской армии. Ведь меньше чем за две недели в России произошли крупнейшие кадровые изменения за последние десятилетия. В частности, был уволен министр обороны Сергей Шойгу, а теперь ежедневно появляется информация о новых арестах генералов.

В такой ситуации было бы странно, если бы Путин спокойно сидел в Москве. К тому же когда он летал в Китай, то непонятно зачем взял с собой всех, в частности Шойгу. Я думаю, что когда его предупреждают, что сегодня будут делать какие-то действия, то он на всякий случай куда-то съезжает,

– отметил Шейтельман.

По его словам, Минск в 100 раз безопаснее, чем Кремль. В случае с Пригожиным можно было убежать в бункер, который охранялся военными, а сейчас именно военные – главная угроза.

Сколько Путин может прятаться от своих генералов

Возможно, пока Путин будет пересиживать в Минске, то в России произойдут новые изменения, но вряд ли о них станет известно. Вся эта история о противостоянии не навсегда и означает, что теперь будет новая система отношений.

Или Путин и его новая команда справится с этим и подавят потенциальные бунты, или нет. Это вопрос нескольких недель. Путин такую реформу делает впервые за все 25 лет своей карьеры. Этого никогда не было в истории современной России,

– отметил политтехнолог.

Поэтому вполне вероятно, что российский президент находится в Беларуси пока в Москве сейчас какая-то острая фаза. По его мнению, ближайшие недели для Путина решающие.

Этими шагами диктатор перечеркнул принцип лояльности к своему ближайшему окружению, на котором в России все держалось много лет. Но возникает вопрос, сможет ли диктатор положиться на Андрея Белоусова и новые кадры.

Белоусов не является близким человеком к Путину. У главы Кремля действительно все было построено на близких людях, друзьях или на тех, с кем прошла вся жизнь,

– добавил Шейтельман.

Сейчас фактически перекраивается модель. Российский президент решил построить действительно новую систему, ведь подумал, что с друзьями не выиграет войну. Ему вместо друзей нужны фанатики.

Кадровые изменения в российском минобороны