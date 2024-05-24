Однако вряд ли это настоящая цель внезапного визита Путина, сказал 24 Каналу политтехнолог Михаил Шейтельман. Он предположил, зачем российский диктатор полетел в Беларусь.
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Путин боится своих генералов
Очередной визит Путина в Беларусь произошел довольно неожиданно в 11 часов вечера. Обычно, когда Путин куда-то едет, например, в Китай, то об этом заранее сообщают, а тут ночью вдруг зачем-то приезжает в Беларусь.
Я думаю, что этот визит и аресты российских генералов могут быть связаны между собой. У российского президента могут быть опасения относительно сопротивления министерства обороны,
– предположил Шейтельман.
В таком случае для российского диктатора Беларусь поступит место, чтобы пересидеть. Ведь когда начался мятеж Евгения Пригожина и вагнеровцы шли на Москву, то Путин сбежал в свою резиденцию, а сейчас он боится.
По мнению политтехнолога, Путин абсолютно обоснованно опасается контрдействий со стороны руководства российской армии. Ведь меньше чем за две недели в России произошли крупнейшие кадровые изменения за последние десятилетия. В частности, был уволен министр обороны Сергей Шойгу, а теперь ежедневно появляется информация о новых арестах генералов.
В такой ситуации было бы странно, если бы Путин спокойно сидел в Москве. К тому же когда он летал в Китай, то непонятно зачем взял с собой всех, в частности Шойгу. Я думаю, что когда его предупреждают, что сегодня будут делать какие-то действия, то он на всякий случай куда-то съезжает,
– отметил Шейтельман.
По его словам, Минск в 100 раз безопаснее, чем Кремль. В случае с Пригожиным можно было убежать в бункер, который охранялся военными, а сейчас именно военные – главная угроза.
Сколько Путин может прятаться от своих генералов
Возможно, пока Путин будет пересиживать в Минске, то в России произойдут новые изменения, но вряд ли о них станет известно. Вся эта история о противостоянии не навсегда и означает, что теперь будет новая система отношений.
Или Путин и его новая команда справится с этим и подавят потенциальные бунты, или нет. Это вопрос нескольких недель. Путин такую реформу делает впервые за все 25 лет своей карьеры. Этого никогда не было в истории современной России,
– отметил политтехнолог.
Поэтому вполне вероятно, что российский президент находится в Беларуси пока в Москве сейчас какая-то острая фаза. По его мнению, ближайшие недели для Путина решающие.
Этими шагами диктатор перечеркнул принцип лояльности к своему ближайшему окружению, на котором в России все держалось много лет. Но возникает вопрос, сможет ли диктатор положиться на Андрея Белоусова и новые кадры.
Белоусов не является близким человеком к Путину. У главы Кремля действительно все было построено на близких людях, друзьях или на тех, с кем прошла вся жизнь,
– добавил Шейтельман.
Сейчас фактически перекраивается модель. Российский президент решил построить действительно новую систему, ведь подумал, что с друзьями не выиграет войну. Ему вместо друзей нужны фанатики.
Кадровые изменения в российском минобороны
- На России начались массовые чистки среди военного руководства. Владимир Путин уволил Шойгу с должности министра обороны, а на его место назначил экономиста Андрея Белоусова.
- Также следственный комитет России объявил 23 мая об аресте заместителя начальника генерального штаба и начальника главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина и руководителя департамента государственных закупок министерства обороны России Владимира Вертелецкого.
- Кроме того, по данным ISW, еще 6 должностных лиц хотят добровольно подать в отставку после того, как Сергея Шойгу отстранили с поста главы минобороны России.
- Аналитики ISW убеждены, что обвинения в коррупции – это лишь формальная причина больших кадровых изменений. В Кремле целенаправленно отстраняют от власти высокопоставленных чиновников минобороны.