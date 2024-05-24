Однак навряд чи це справжня мета раптового візиту Путіна, сказав 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман. Він припустив, навіщо російський диктатор полетів до Білорусі.

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Путін боїться своїх генералів

Черговий візит Путіна до Білорусі стався досить неочікувано об 11 годині вечора. Зазвичай, коли Путін кудись їде, наприклад, до Китаю, то про це заздалегідь повідомляють, а тут вночі раптом навіщось приїжджає до Білорусі.

Я думаю, що цей візит й арешти російських генералів можуть бути пов'язані між собою. У російського президента можуть бути побоювання щодо спротиву міністерства оборони,

– припустив Шейтельман.

У такому випадку для російського диктатора Білорусь надійде місце, щоб пересидіти. Адже коли розпочався заколот Євгєнія Пригожина й вагнерівці йшли на Москву, то Путін втік у свою резиденцію, а зараз він боїться.

На думку політтехнолога, Путін абсолютно обґрунтовано побоюється контрдій з боку керівництва російської армії. Адже менше ніж за два тижні на Росії відбулися найбільші кадрові зміни за останні десятиліття. Зокрема, було звільнено міністра оборони Сєргєя Шойгу, а тепер щодня з'являється інформація про нові арешти генералів.

У такій ситуації було б дивно, якби Путін спокійно сидів у Москві. До того ж коли він літав у Китай, то незрозуміло навіщо узяв із собою всіх, зокрема Шойгу. Я думаю, що коли його попереджають, що сьогодні будуть робити якісь дії, то він про всяк випадок кудись з'їжджає,

– зазначив Шейтельман.

За його словами, Мінськ у 100 разів безпечніший, ніж Кремль. У випадку з Пригожиним можна було втекти в бункер, який охоронявся військовими, а зараз саме військові – головна загроза.

Скільки Путін може ховатися від своїх генералів

Можливо, поки Путін пересиджуватиме у Мінську, то у Росії відбудуться нові зміни, але навряд чи про них стане відомо. Вся ця історія про протистояння не назавжди й означає, що тепер буде нова система відносин.

Або Путін і його нова команда впорається з цим й придушать потенційні бунти, або ні. Це питання кількох тижнів. Путін таку реформу робить вперше за всі 25 років своєї кар'єри. Цього ніколи не було в історії сучасної Росії,

– зауважив політтехнолог.

Тож цілком ймовірно, що російський президент перебуває у Білорусі поки у Москві зараз якась гостра фаза. На його думку, найближчі тижні для Путіна вирішальні.

Цими кроками диктатор перекреслив принцип лояльності до свого найближчого оточення, на якому у Росії все трималося багато років. Але виникає питання, чи зможе диктатор покластися на Андрєя Бєлоусова та нові кадри.

Бєлоусов не є близькою людиною до Путіна. У глави Кремля справді все було побудовано на близьких людях, друзях або на тих, з ким пройшло все життя,

– додав Шейтельман.

Зараз фактично перекроюється модель. Російський президент вирішив побудувати справді нову систему, адже подумав, що з друзями не виграє війну. Йому замість друзів потрібні фанатики.

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