Путин уже несколько раз не мог правильно произнести имя казахского лидера. Однако на этот раз терпение лопнуло и Токаев красиво поставил диктатора на место. В эфире 24 Канала юрист оппозиционной партии El Tiregi, Казахстан Нурсултан Ермаханов предположил, почему президент России постоянно путает имя Токаева.
Обратите внимание Решение, вероятно, было спонтанным: чем Путину был выгоден визит в Казахстан
"Мне кажется, что он делает это намеренно. Ведь, например, во время поездки Токаева в Москву 9 мая Путин четко произносил фамилию, имя и отчество, а здесь он хочет показать пренебрежительное отношение к президенту Казахстана. Ошибку он сделал намеренно" – сказал юрист оппозиционной партии El Tiregi, Казахстан.
Какая сейчас ситуация в Казахстане: смотрите видео
Недоверие к власти увеличивается
Далеко не все казахи довольны политикой, проводимой Токаевым. Сейчас ситуация в Казахстане становится все хуже. Действующий президент страны всячески пытается получить благосклонность среди населения и увеличить свой рейтинг.
После январских событий Токаев наобещал много хороших вещей, которые хотела услышать оппозиция. Но слова и то, что сделали на самом деле – разные вещи. Он, вероятно, пытается полностью ввести автократию (власть принадлежит одному человеку – 24 Канал),
– добавил Ермаханов.
Недоверие к власти в Казахстане каждый день растет, особенно после арестов. Как отметил оппозиционный юрист, сейчас даже обычная бабушка не верит чиновникам.
"Если в ближайшее время власти не изменят ситуацию, то январские события будут повторяться и тогда Путин не сможет помочь Токаеву. Ситуация для действующей власти будет более негативной", – подчеркнул Ермаханов.
Отношения России и Казахстана
- В октябре 2023 года Казахстан объявил о запрещении экспорта 106 товаров в Россию. Речь идет о высокотехнологичных продуктах, которые россияне могут использовать в войне против Украины.
- Однако в Министерстве торговли и интеграции Казахстана отказались от слов своего чиновника. Мол, все торговые вопросы с Россией решает Договор о Евразийском экономическом союзе.
- После таких новостей российский президент прилетел в Казахстан, чтобы обсудить вопросы стратегического партнерства.