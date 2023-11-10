Путін вже декілька разів не міг правильно вимовити ім'я казахського лідера. Проте цього разу терпець урвався і Токаєв красиво поставив диктатора на місце. В ефірі 24 Каналу юрист опозиційної партії El Tiregi, Казахстан Нурсултан Єрмаханов припустив, чому президент Росії постійно плутає ім'я Токаєва.

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"Мені здається, що він робить це навмисно. Адже, наприклад, під час поїздки Токаєва до Москви 9 травня Путін чітко вимовляв прізвище, ім'я та по батькові, а тут він хоче показати зневажливе ставлення до президента Казахстану. Помилку він зробив навмисно", – сказав юрист опозиційної партії El Tiregi, Казахстан.

Важливо! Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв один з небагатьох лідерів, який приїхав до Москви на парад 9 травня.

Яка зараз ситуація у Казахстані: дивіться відео

Недовіра до влади збільшується

Далеко не всі казахи задоволені політикою, яку проводить Токаєв. Зараз ситуація в Казахстані стає дедалі гіршою. Чинний президент країни всіляко намагається здобути прихильність серед населення та збільшити свій рейтинг.

Після січневих подій Токаєв наобіцяв багато хороших речей, які хотіла почути опозиція. Але слова й те, що зробили насправді – різні речі. Він, ймовірно, намагається повністю ввести автократію (влада належить одній людині – 24 Канал),

– додав Єрмаханов.

Недовіра до влади у Казахстані щодня росте, особливо після арештів. Як зазначив опозиційний юрист, зараз навіть звичайна бабуся не вірить чиновникам.

"Якщо найближчим часом влада не змінить ситуацію, то січневі події повторюватимуться і тоді Путін не зможе допомогти Токаєву. Ситуація для чинної влади буде більш негативною", – наголосив Єрмаханов.

Довідка. У січні 2022 року в Казахстані люди вийшли на протести через підвищення ціни на газ. Між активістами та силовиками почалися сутички.



Після цього ціну на газ зменшили, а президент Касим-Жомарт Токаєв погодив відставку уряду. Однак протести розгорілися з новою силою 5 січня – на вулиці Алмати вивели БТРи, протестувальники палили автівки правоохоронців, лунали звуки вибухів світло-шумових гранат.



У межах операції ОДКБ Владімір Путін відправив спецвійська до Казахстану для того, щоб втримати режим Токаєва при владі.

Відносини Росії та Казахстану