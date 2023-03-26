Возможно, Путин еще не аннексировал Беларусь, чтобы запустить оттуда ядерное оружие, – Рашкин

Военный преступник Владимир Путин заявил о планах размещения ядерного оружия на территории Беларуси. Именно Беларусь играет ключевую роль во многих замыслах Путина по поводу войны против Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он подчеркнул, что Россия просто использует Беларусь, как ей заблагорассудится в своих преступных целях.

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Путин аргументировал свое решение тем, что самопровозглашенный президент Беларуси якобы сам настаивал на этих действиях.

Рашкин это заявление иронически прокомментировал, мол, Александр Лукашенко "всегда мечтал", чтобы ядерное оружие применили с его территории, чтобы ответный удар приняла именно его страна.

Россия использует Беларусь

Общественный деятель из США вспомнил слова историка Юрия Фельштинского, постоянно подчеркивающего важность роли Беларуси в этой войне. Этот сценарий он уже описывал раньше.

Возможно, Беларусь не аннексирована и продолжает существовать как отдельное государство для того, чтобы с ее территории запустить ядерное оружие,

– добавил спикер.

Он убежден, что говорится об одном запуске, после которого будет соответствующий удар.

Кроме того, Фельштинский предполагал, что мы можем увидеть повторную попытку реализации путинского плана по захвату Киева. Ведь ему абсолютно плевать сколько своих людей он для этого потеряет, а, возможно, у него есть планы по привлечению к этому и белорусской армии.

Рашкин о ядерной угрозе из Беларуси: смотреть видео

"Готовится на будущее"

По словам Рашкина, уже сейчас необходимо обезопасить весь мир от Лукашенко и ядерной угрозы. Если Путин потеряет Лукашенко, у него просто исчезнет возможность, к которой он долго готовился. Ведь самопровозглашенные власти Беларуси даже изменили свой закон, чтобы сделать возможным размещение российского ядерного оружия.

Это все приведет к еще большей угрозе для населения Беларуси, потому что даже если власть у Лукашенко заберут, остается вопрос, не станет ли Беларусь частью России в таком случае, акцентировал эксперт.

Мы видим, что Беларусь играет критическую роль в этой игре в ядерной угрозе, которую так любит использовать Путин. У него ведь есть три вида оружия: мобилизованные, старые танки времен Сталина и ядерное оружие, которое он готовит на будущее. То есть после украинского контрнаступления?

– прокомментировал общественный деятель.

Контрнаступление ВСУ может навредить планам Путина

Сейчас все идет по путинскому сценарию: сначала шантаж – потом действие, сообщил эксперт. Однако это действие очень опасно и для России, и для Беларуси, и для всего мира.

"Путин готовит людей, что его нельзя умиротворить, с ним никто не собирается идти на переговоры. Он катится и катится все дальше под обрыв и это хорошо не может закончиться, но если будет успешное контрнаступление, которого мы все ждем, то эта реальность может навредить планам Путина", – резюмировал Рашкин.