Не решились, испугались, – Гудков предположил, для чего путин срочно собирали госдуму

владимир путин 15 июля провел срочное заседание госдумы. Однако в результате ничего не ввели. Эксперты говорят, что российские власти что-то готовили, но депутаты не решились это сделать.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он считает, что на собрании хотели объявить либо войну, либо всеобщую мобилизацию или, возможно, даже вторжение на Аляску.

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Внутри кремля происходят серьезные "смещения"

По его словам, от этого собрания точно должно быть что-то экстраординарное, ведь никогда в современной россии парламент в такой спешке не созывали.

Но ведь ничего не произошло, это означает, что внутри кремля происходят серьезные "смещения", связанные с невозможностью путина контролировать ситуацию,

– заявил Гудков.

Он думает, что все там перессорились. "Подозреваю, что давление путина на генералов нивелировано, потому что генералы не хотят быть главными "стрелочниками" за военное поражение", – добавил политик.

Гудков отметил, что внутри кремля идут серьезные и отрицательные для путина "смещения", в этом сомнений нет. Подробности политик надеется узнать в ближайшее время.

"Для чего собирать госдуму? Они хотели что-то серьезное, но не решились, не смогли", – подытожил оппозиционер.

Что могли сделать на собрании госдумы

По мнению Гудкова, депутаты могли бы сделать что угодно:

привести в готовность ядерные силы,

объявить о том, что если кто-то посягает на оккупированные территории, будет наказан ядерным оружием,

объявить общую мобилизацию с введением тотального военного положения,

Или они могли объявить какой-то союз трех государств и втянуть беларусь в прямое столкновение с Украиной… Да все что угодно они могли сделать. Условно объявить войну Литве,

– предполагает Гудков.

У путина "вытравлены" все человеческие качества

Он считает, что депутаты готовили что-то из этого разряда, но они не отважились, испугались. "У россии не хватает сил, единства, ресурсов и готовности умереть", – говорит оппозиционер.

"Они очень боятся своей собственной смерти. Вот обратите внимание, ведь у путина нет эмпатии (способности сопереживать, любить и т.п.). У него "вытравлены" все человеческие качества", – подчеркнул Гудков.

Он добавил, что окружающие его люди не могут не понимать, что это уже не человек, а какая-то "функция", одержимая манией сохранить личную власть и готовая пойти на любые преступления.

Поэтому, очевидно, что у них там что-то внутри движущееся происходит, и это хорошие новости. То, что ничего не произошло (на совещании госдумы – 254 канал) – это говорит о том, что у них серьезные проблемы. Не знаю, возможно, путин заболел. Что-то точно случилось,

– подытожил политик.

Гудков о совещании госдумы и проблемах в России: видео