Зачем в России проводят выборы президента, если все и так ясно

Я долго размышлял, зачем московитам "выборы президента". Чтобы что?

Выборы – политический ритуал для России

Результат предусмотрен заранее. Если бы даже теоретическая возможность была, чтобы на этих выборах что-то могло бы пойти не так – их бы просто не проводили. Следовательно, это спектакль. И все участники знают, что это именно спектакль.

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Так зачем ее проводить? Неужели, если бы завтра депутаты попросили бункерного деда принять корону и стать пожизненным правителем, это вызвало бы хотя бы минимальное возражение? Думаю, что нет. Среди общественности никакой реакции бы не было. Возможно, было бы одобрение.

Тогда для чего это все? Со временем я понял, что это все просто политический ритуал, который в таких консервативных обществах играет особую роль. Чем бункерный дед, обладающий исключительной властью, отличается от своих многочисленных подчиненных? Среди них тоже хватает кгбистов. Есть очень богатые люди. У них тоже есть свои клады. Что отличает его на фоне других?

Раньше был ритуал коронации, который делал царя абсолютным монархом. Теперь его замещает ритуал "выборов", который служит регулярным подтверждением особой власти одного. В древних обществах, исполненных духа архаики, первобытные монархи периодически выполняли ежегодные и другие воспроизводимые ритуалы. Например, некоего "священного брака".

Бункерный дед берет все свое государство в "священный брак" через несколько лет. Он уже не просто "один из многих", а такой один, единственный и незаменимый. Ибо если от этого отказаться и объявлять правителя на "собрании" всех представителей правящего класса, то сам класс будет считать, что первое лицо – такое же, как и они все. А этого допускать нельзя.

Возвышение "первого лица" – это очень древнее и тонкое искусство, которое имеет давние традиции в тех краях. Например, здесь важную роль играет внешняя политика, где надо демонстрировать "величие". Не надо думать, что для них это не важно, сколько бы они ни говорили обратное.

Как Путин демонстрирует величие

Показателен здесь недавний визит на Аравийский полуостров. Он внезапно возник сразу после того, как появилась информация из Бразилии, где, с одной стороны, президент Лула "ждет" своего московского "дорогого гостя", но и об ордере международного суда тоже помнит. При том, что Лула – "большой друг", а Бразилия – "стратегический партнер", но повторяется история с Южной Африкой.

Это выглядит не очень, поэтому нужно было сразу перекрывать историю. В демонстрации величия очень помогли арабские друзья. Баланс "геополитического роста" сохранен.

Когда пошел вал всех этих рассказов о "трупе в холодильнике", то я сразу вспомнил давнюю историю самозванства у московитов. Самозванство – это в общем очень удобный инструмент замены первых лиц без десакрализации самой личности правителя. Истории о "трупах в холодильнике" очень помогают снимать любые пятна со светлого царского образа.

Если царь всех победит, то это снимет любые сомнения в его подлинности. Если же нет... Это все "бояре", которые нагло спрятали настоящего правителя в холодильник, и потом все разрушили. Но где-то есть "скрытый царь", который непременно вернется. Надо только верить.