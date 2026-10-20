Командир бригады "Ахиллес" Юрий Федоренко разоблачил тактику российских манипуляций в районе Доброполья. Враг отправляет смертников лишь ради того, чтобы сделать мгновенный снимок с триколором перед их ликвидацией.

Военный в эфире 24 Канала подчеркнул, что украинское командование предоставляет достоверную информацию, а город остается под надежным контролем Сил обороны. В то же время Москва целенаправленно фабрикует успехи, отправляя диверсантов лишь ради кратковременного кадра для соцсетей.

Как действуют российские "флаговтыки"

По словам военного, захватчики создают специальные группы, которые фактически обречены на уничтожение ради нескольких секунд съемки.

Группы "флаговтыков" из Российской Федерации – это смертники, которых направляют с одной целью: не вступать в бой, просочиться между нашими боевыми порядками и развернуть тряпку в определенном месте, чтобы можно было сделать фотографию на Mavic и потом говорить, что это соответствует действительности. И никого не волнует после этой фотографии, что тот самый "флаговтык" через 30 – 40 секунд или минуту был ликвидирован силами обороны или взят в плен. Информационный повод уже дан,

– подчеркнул командир бригады.

Как враг манипулирует поисковыми системами с искусственным интеллектом

Помимо полевых диверсий, враг применяет сложные информационные алгоритмы для легализации лжи. Федоренко упомянул публикацию командующего Силами беспилотных систем Мадяра и раскрыл механику создания информационного пузыря. Когда за российские деньги ложную новость начинают тиражировать десятки ресурсов и блогеров, алгоритмы современных поисковых систем с искусственным интеллектом воспринимают ее как авторитетный первоисточник и выдают пользователям за неопровержимый факт.

Чтобы эффективно противостоять подобной информационной экспансии, военный призвал общество к постоянному саморазвитию и единству. Он также посоветовал прочитать 100-страничную книгу о формировании мировоззрения, которая помогает развивать критическое мышление и защищаться от вражеских манипуляций.

Ранее российское Минобороны уже опозорилось фейком о Доброполье, когда показало созданное искусственным интеллектом видео с триколором на здании.