Військовий в ефірі 24 Каналу наголосив, що українське командування надає правдиву інформацію, а місто залишається під надійним контролем Сил оборони. Натомість Москва цілеспрямовано фабрикує успіхи, відправляючи диверсантів лише заради короткочасного кадру для соцмереж.

Як діють російські "флаговтики"

За словами військового, загарбники створюють спеціальні групи, які фактично приречені на знищення заради кількох секунд зйомки.

Групи флаговтиків від Російської Федерації – це смертники, яких направляють з одною ціллю: не вступати в бій, просочитися між нашими бойовими порядками і розгорнути ганчірку біля визначеного місця, щоб можна було зробити фотографію на Mavic і потім говорити, що це відповідає дійсності. І нікого не хвилює після цієї фотографії, що той самий "флаговтик" через 30 – 40 секунд або хвилину був ліквідований силами оборони або взятий у полон. Інформаційний привід уже пішов,

– наголосив командир бригади.

Як ворог маніпулює пошуковиками зі штучним інтелектом

Окрім польових диверсій, ворог застосовує складні інформаційні алгоритми для легалізації брехні. Федоренко згадав публікацію командувача Сил безпілотних систем Мадяра і розкрив механіку створення інформаційної бульбашки. Коли за російські гроші неправдиву новину починають тиражувати десятки ресурсів і блогерів, алгоритми сучасних пошукових систем зі штучним інтелектом сприймають її як авторитетне першоджерело й видають користувачам за незаперечний факт.

Аби ефективно протистояти подібній інформаційній експансії, військовий закликав суспільство до постійного саморозвитку та єдності. Він також порадив прочитати 100-сторінкову книгу про формування світогляду, яка допомагає розвивати критичне мислення та захищатися від ворожих маніпуляцій.

Раніше російське міноборони вже зганьбилося фейком про Добропілля, коли показало створене штучним інтелектом відео з триколором на будівлі.