Запугать Европу диверсиями: политтехнолог объяснил, чего Россия добивается на переговорах

Россия пытается дестабилизировать европейские страны с помощью диверсий и вербовки агентов. Такой способ позволяет Москве запугать ЕС перед возможными переговорами и отвлечь внимание лидеров блока от поддержки Украины.

Кремль ведет двойную игру и публично отвергает участие европейцев в переговорах. На самом деле же в Брюсселе уже рассматривают формат участия "E5 плюс ЕС", ища приемлемого представителя для диалога. Об этом в эфире 24 Канала отметил эксперт Юрий Подорожний.

Активное участие Европы в переговорах

E5 плюс ЕС (E5+EU) – это формат представительства Европы на переговорах о прекращении российско-украинской войны. Он предусматривает участие пяти ведущих европейских государств и институтов Евросоюза. В группу E5 входят:

Великобритания,

Франция,

Германия,

Италия,

Польша.

К ним присоединяются представители институтов ЕС, в частности Европейской комиссии и Европейской Рады.

Кто возглавит делегацию от ЕС

По словам эксперта, логичной кандидатурой на пост главы переговорной миссии была бы дипломат Кая Каллас, однако ее бескомпромиссную позицию категорически не принимают в Москве. В то же время она остается крайне необходимой внутри блока для сохранения единства лидеров.

Каллас не является тем переговорщиком, который нужен за столом переговоров, но она очень нужна там, где решаются вопросы единства Европейского Союза. А кандидатом от ЕС может стать Бьорн Зайберт – влиятельный чиновник, в сферу ответственности которого входили именно санкционные пакеты,

– отметил Юрий Подорожний.

Таким образом, Брюссель должен найти компромиссную фигуру, которая сможет представлять интересы Евросоюза за столом переговоров и не станет неприемлемой для Москвы. В то же время Каллас, несмотря на возможное отстранение от непосредственных переговоров, останется важной фигурой для формирования общей позиции европейских государств.

Зачем Москве гибридный террор в Европе

Политика Кремля направлена на усиление позиций ультраправых и ультралевых движений на континенте. С помощью актов запугивания Москва пытается заставить европейские столицы сосредоточиться на внутренней безопасности и ослабить внимание к помощи Киеву.

Задача России в Европе стоит одна: запугивать. Чтобы европейцы отвернулись от вопроса Украины и занялись собственной безопасностью. Россияне хотят вывести разговор о российско-украинских переговорах в глобальный формат, где Украина будет лишь одним из вопросов,

– отметил гость эфира.

Таким образом, диверсии и другие проявления гибридной агрессии являются для Кремля не только способом дестабилизации европейских стран, но и инструментом политического давления. Москва стремится изменить повестку дня западных партнеров Украины и добиться, чтобы вопрос собственной безопасности стал для них более приоритетным, чем поддержка Киева.

Фактор Трампа и единство НАТО

Аналитик напомнил, что внутренние разногласия в Альянсе существовали всегда, однако главным остается сохранение принципа коллективной безопасности в соответствии со 5-й статьей Вашингтонского договора. В то же время Дональд Трамп будет пытаться использовать ближайшие международные саммиты для заключения каких-либо соглашений, стремясь закрепить статус победителя еще до начала работы нового Конгресса США.

Гибридные атаки РФ и подготовка к переговорам

В последние месяцы западные спецслужбы фиксируют активизацию российской агентуры на европейском континенте. Москва использует " диверсии, поджоги и другие гибридные операции " для дестабилизации стран ЕС.

Параллельно усилились международные дискуссии о возможном прекращении войны. В частности, стороны продолжают обсуждать условия будущего соглашения, в то время как Кремль выдвигает территориальные требования, а Вашингтон ищет способы достижения договоренностей. О том, ч какое соглашение могут подготовить для Украины Путин и Трамп, и какие риски она может таить, рассказывал 24 Канал.

Чтобы усилить давление на Кремль и ограничить его возможности продолжать войну, Европейский Союз продолжает санкционную политику. 11 ноября послы ЕС согласовали новые санкции в отношении 145 российских физических и юридических лиц. В список попали, в частности, структуры, связанные с теневым флотом России, а также лица и компании, причастные к гибридной деятельности Москвы.

Впрочем, выработка общей стратегии затрудняется внутренними разногласиями. Среди европейских лидеров возникли споры по поводу того, кто именно должен представлять континент на переговорах. По данным Politico, Европа разделилась на три лагеря относительно кандидатуры переговорщика.