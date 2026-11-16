Залякати Європу диверсіями: політтехнолог пояснив, чого прагне Росія на переговорах

Кремль веде подвійну гру та публічно відкидає присутність європейців за переговорним столом. Насправді ж у Брюсселі вже розглядають формат участі "E5 плюс ЄС", шукаючи прийнятного представника для діалогу. Про це в ефірі 24 Каналу зазначив експерт Юрій Подорожній.

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Активна участь Європи у переговорах

E5 плюс ЄС (E5+EU) – це формат представництва Європи на переговорах щодо завершення російсько-української війни. Він передбачає участь п'яти провідних європейських держав та інституцій Євросоюзу. До групи E5 входять:

Велика Британія,

Франція,

Німеччина,

Італія,

Польща.

До них долучаються представники інституцій ЄС, зокрема Європейської комісії та Європейської ради.

Хто очолить делегацію від ЄС

За словами фахівця, логічною кандидатурою на чолі переговорної місії була б дипломатка Кая Каллас, проте її безкомпромісну позицію категорично не сприймають у Москві. Водночас вона залишається вкрай потрібною всередині блоку для збереження єдності лідерів.

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Каллас не є тим переговорником, який потрібен за столом перемовин, але дуже потрібна там, де відбуваються питання єдності Європейського Союзу. А кандидатом від ЄС може бути Бьорн Зайберт – впливовий чиновник, чиєю сферою відповідальності були саме санкційні пакети– зазначив Юрій Подорожній.

Отже, Брюссель має знайти компромісну фігуру, яка зможе представляти інтереси Євросоюзу за столом переговорів і не стане неприйнятною для Москви. Водночас Каллас, попри можливе усунення від безпосередніх переговорів, залишатиметься важливою для формування спільної позиції європейських держав.

Навіщо Москві гібридний терор у Європі

Політика Кремля спрямована на посилення позицій ультраправих і ультралівих рухів на континенті. Через акти залякування Москва намагається змусити європейські столиці зосередитися на внутрішній безпеці та послабити фокус уваги на допомозі Києву.

Задача Росії в Європі стоїть одна: залякувати. Щоб європейці відвернулися від питання України і зайнялися власною безпекою. Росіяни хочуть вивести розмову з російсько-українських перемовин у глобальний формат, де Україна буде лише одним із питань– зауважив гість ефіру.

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Отже, диверсії та інші прояви гібридної агресії є для Кремля не лише способом дестабілізації європейських країн, а й інструментом політичного тиску. Москва прагне змінити порядок денний західних партнерів України та домогтися, щоб питання власної безпеки стало для них пріоритетнішим за підтримку Києва.

Фактор Трампа та єдність НАТО

Аналітик нагадав, що внутрішні розбіжності всередині Альянсу існували завжди, проте головним залишається збереження принципу колективної безпеки за 5-ю статтею Вашингтонського договору. Водночас Дональд Трамп намагатиметься використати найближчі міжнародні саміти для укладення будь-яких угод, прагнучи закріпити статус переможця ще до старту каденції нового Конгресу США.

Гібридні атаки РФ і підготовка до переговорів

Останніми місяцями західні спецслужби фіксують активізацію російської агентури на європейському континенті. Москва використовує диверсії, підпали та інші гібридні операції для дестабілізації країн ЄС.

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Паралельно посилилися міжнародні дискусії щодо можливого припинення війни. Зокрема, сторони продовжують обговорювати умови майбутньої угоди, тоді як Кремль висуває територіальні вимоги, а Вашингтон шукає способи досягнення домовленостей. Про те, яку угоду можуть готувати для України Путін і Трамп та які ризики вона може приховувати, розповідав 24 Канал.

Щоб посилити тиск на Кремль і обмежити його можливості продовжувати війну, Європейський Союз продовжує санкційну політику. 11 листопада посли ЄС погодили нові обмеження проти 145 російських фізичних та юридичних осіб. До переліку потрапили, зокрема, структури, пов'язані з тіньовим флотом Росії, а також особи й компанії, причетні до гібридної діяльності Москви.

Утім, вироблення спільної стратегії ускладнюється внутрішніми розбіжностями. Серед європейських лідерів виникли суперечки щодо того, хто саме має представляти континент на переговорах. За даними Politico, Європа розділилася на три табори щодо кандидатури переговорника.