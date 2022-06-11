Зачем Россия устроила взбучку собственным "крысам" в Донецке

Главарь незаконных вооруженных формирований в Донецкой области Пушилин распустил так называемое "правительство". По сообщениям моих источников в оккупированном Донецке, стало известно, что это связано со сменой кураторов оккупированных территорий Украины.

Не угодившие марионетки

Эти действия – решения Сергея Кириенко (первого заместителя главы администрации президента РФ) по многочисленным просьбам Пушилина к Кириенко и Турчаку.

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Следует понимать, что практически все так называемое "правительство" псевдореспублики состояло из квот различных групп влияния, которые согласовывались с Дмитрием Козаком и были креатурами функционеров ЗАО "Внешторгсервис" (впоследствии ЮГМК), бывшими элитами Донецкой области, партийными функционерами из РФ.

Как результат, многие задачи не были выполнены, внутри структур саботировали многие инициативы, которые можно трактовать как внутреннюю борьбу и т.д.

Сейчас принято решение о формировании единой команды переходного "правительства", задачами которого будет подготовка к "референдуму", координация действий с предприятиями РФ по "восстановлению" разрушенных городов (это, конечно, иллюзии, но так мне сообщают), и, конечно, новый куратор хочет расставить своих людей, контролирующих финансовые потоки из РФ.

Чистки зацепили всех "ряженых"

В силовом блоке незаконных вооруженных формирований уже месяц назад начались чистки, например, в так называемом "МГБ" уволили некоторых кураторов отдельных городов. Также смена ожидает и "глав" оккупационных "администраций".

Действующего "главу правительства" по фамилии Ананченко (его куратор – Козак) отправили на должность главы "госкорпорации" "Донецкие технологии" (это пустая организация).

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Смена "правительства" уже планировалась на оккупированных территориях Донецкой области, и тогда претендентом был глава ЮГМК Евгений Юрченко, но оккупанты решили, что быстро захватят Киев и поменяют "правительство" уже потом.

Членам незаконных вооруженных формирований, которые входили в правительство террористов, предложат должности на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

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