Россия включила оккупированные территории в свой военный округ: повлияет ли это на ход войны
Источник:Минобороны Британии
Российские захватчики официально включили оккупированные территории Украины в свой Южный военный округ. Однако вряд ли это повлияет на ход войны.
Об этом говорится в отчете минобороны Британии. Там отмечают, что этот шаг подчеркивает, что российские военные, вероятно, стремятся интегрировать оккупированную территорию в долгосрочную стратегическую позицию.
Читайте также В ISW объяснили, зачем Путин манипулирует "террористическими уровнями" в приграничных регионах России
Британская разведка объяснила недавние действия России
3 февраля 2023 года росСМИ сообщили, что так псевдореспублики, Запорожская и Херсонская области передаются под командование со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону.
Это следует за январским заявлением министра обороны Сергея Шойгу о том, что военная экспансия будет включать создание "самостоятельных группировок войск" в Украине.
В британской разведке отмечают, что "вряд ли это повлияет на кампанию – сейчас Россия разворачивает силы из всех военных округов России под командованием специального развернутого штаба".
Россия продолжает вести наступательные действия в Донецкой области
- Недавно в разведке Великобритании заметили, что в Донецкой области враг может попробовать развить новое продвижение. Впрочем, оперативного прорыва может не произойти.
- Аналитики предполагают, что российское командование может преследовать разработку нового направления продвижения. Таким образом, враг стремится подойти к части Донецкой области, которая находится под контролем Украины. При этом захватчики планируют отвлечь ВСУ от Бахмутского направления. Напоминаем, что там месяцами идут ожесточенные бои.
- В то же время, в ведомстве отмечают, что существует малая вероятность того, что России удастся достичь оперативного значительного прорыва. В частности, потому, что у нее достаточно непривлеченных войск в этом районе.