Для врага сейчас стратегическим стало окружение Авдеевки: в ВСУ объяснили мотивы россиян

Российские оккупанты активно штурмуют Авдеевку и Марьинку. Это направление для них имеет стратегическое значение.

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Зачем оккупантам Авдеевка

Дмитрашковский подчеркнул, что для оккупантов стратегически важна Авдеевка, чтобы начать штурмовые действия в районе Угледара, где враг понес немало потерь.

Им критически нужно окружить Авдеевку, это враг пытается делать в течение двух недель,

– уточнил спикер.

По его словам, на направлении Угледара несколько ощутим спад активности. Враг продолжает обстреливать позиции. Вчера за день он атаковал 37 раз и 317 раз обстрелял позиции ВСУ. Ночью враг совершил на 4 штурма.

Как сообщил спикер, только за вчера захватчики потеряли более 3 рот личного состава. Также ВСУ ликвидировали 15 танков и 9 единиц БМП и другой техники в 46 единиц. Вражеская техника была уничтожена в районе Спартака и Водяного. В этом направлении вчера враг вел активные боевые действия.

Силы россиян иссякают

Дмитрашковский рассказал, что враг ввел дополнительные силы в 155 бригаду. Сегодня, 19 марта, стало известно о введении двух танковых рот в этом направлении.

Враг несет достаточно серьезные потери, как личного состава, так и техники,

– сказал Дмитрашковский.

Спикер подчеркнул, что все попытки россиян штурмовать Авдеевку – бесполезны. В настоящее время продолжается позиционная борьба. Он также подчеркнул, что определенные успехи есть у ВСУ. Однако для эффективного контрнаступления необходимо оружие западных партнеров, добавил Дмитрашковский.

Ситуация возле Авдеевки: главное

Вчера спикер рассказал, что в районе Авдеевки и Марьинки в подраздел 155 бригады армии России присоединилось еще подразделение спецназовцев 98 десантно-штурмовой бригады.

"Морально-психологическое состояние этого подразделения достигает нуля. Что может сделать это спецподразделение – пока не известно", – добавил военный.

Он также подчеркнул, что враг несет безумные потери на этом направлении.