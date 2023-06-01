Зачем россияне минируют химический завод в Крыму: оперативная сводка от Свитана
Партизаны с движения "АТЕШ" рассказали, что россияне минируют завод "Титан". Он расположен вблизи оккупированного Армянска в Крыму.
Соответствующую информацию в своей ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.
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Минирование завода "Титан"
Военный эксперт объяснил, что крымский "Титан" это химический завод. То есть взрыв определенных емкостей и реагентов может привести к химическому заражению местности. Его можно потом рекультивировать, но для этого нужно время.
По словам эксперта, взрыв может задержать наступательные части на время, но только в том случае, если они не защищены комплектами химзащиты.
У наших частей комплекты химзащиты есть. Поэтому прохождение даже после взрыва и уничтожения того же крымского "Титана" не приведет к каким-либо проблемам нашей армии. Набора химзащиты достаточно для того, чтобы уберечься от такого рода химикатов,
– подчеркнул Свитан.
"Именно поэтому россияне ненадолго задержат и больше проблем создадут себе. Когда наши войска будут двигаться, то им придется сидеть в этом химическом облаке или на этой зараженной химикатами территории. Они получат больше негатива, чем мы, которые просто пройдем на большой скорости эту зону заражения и при этом в химзащите", – отметил военный эксперт.
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Обстрелы Киева
В ночь на 1 июня Россия совершила очередную массированную атаку Киева с использованием 10 баллистических ракет "Искандер". Обломки, упавшие в столице, унесли жизни 3 человек, среди них ребенок.
Свитан объяснил, что эти баллистические ракеты запускают из Брянской области. Дальность у них до 500 километров и лететь до цели они могут несколько минут.
"Искандер" это ракета весом до тонны, поэтому даже в уничтоженном состоянии – это тонна обломков, падающих на город. Именно поэтому, как минимум, 10 тонн железа упало на Киев и нанесло очень большой вред,
– рассказал военный эксперт.
Известно, что между тревогой и прилетом было около 6 минут. По словам эксперта, это еще нормально и означает, что наши защитники засекли пуск, а не заход ракеты. Иначе тогда бы были вообще секунды.
Сколько ракет в России
Ориентировочное количество ракет, оставшихся в России – 706. Роман Свитан считает, что эта цифра приближена к реальности.
Он сообщил, что агрессор может производить в месяц примерно 70 – 80 ракет:
- Х-101, "Калибров" около 50 – 70 ракет в месяц, соответственно в сутки, как минимум 2 ракеты.
- "Кинжалов" в месяц примерно 2.
- "Искандеров" до 5 в месяц.
"Это страна, которая занимается производством ракет, а именно в районе Москвы и в Дубна. Это те военные цели, по которым нужно нанести удары и чем быстрее, тем лучше. Особенно в Дубна. Именно там сборочные цеха по производству этих ракет. Там же центр ядерных исследований. То есть там мощный военный объект", – объяснил Роман Свитан.
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