В России некому охранять границы: Подоляк назвал настоящую цель окопов в Крыму
Россияне на временно оккупированных территориях продолжают возводить оборонительные сооружения, так называемые "зубы дракона", роют окопы, готовятся к обороне. Однако, вероятно, окопы будут иметь значительно более интересную функцию, чем функция защиты.
Об этом в интервью 24 Каналу сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он рассказал, кому Россия хочет поручить охрану своих границ.
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Подоляк убежден, что россияне роют окопы, которые нужны не для обороны этой территории.
Они нужны, чтобы люди не убегали из Крыма, гражданские, оккупанты, чтобы падали в эти окопы и там оставались,
– прокомментировал спикер.
Армии не хватает
Политик отметил, что у России есть инициатива, которую предложил депутат госдумы Андрей Картаполов. В соответствии с ней границы России должно охранять гражданское население.
То есть армии уже не хватает, мобилизованных уже не хватает, потому что все сконцентрированы на проекте "Могилизация 2023". У россиян сегодня есть один крупный национальный проект под названием "Могилизация 2023", поэтому некому защищать границы,
– сказал Подоляк.
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Где россияне строят фортификационные сооружения
- Со спутниковых снимков видно, что оккупанты построили сеть окопов вдоль левого берега Днепра в Херсонской области. Однако не все укрепления сейчас там укомплектованы российским персоналом.
- Также российские окопы есть на временно оккупированном полуострове Крым. На севере Крыма оккупанты подготовили сложную систему траншей длиной в несколько километров. Также готовится укрепление вдоль Северокрымского канала и в Армянске.
- На временно оккупированной части Запорожья россияне вырыли окопы протяженностью около 70 километров.