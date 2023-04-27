В России некому охранять границы: Подоляк назвал настоящую цель окопов в Крыму

Россияне на временно оккупированных территориях продолжают возводить оборонительные сооружения, так называемые "зубы дракона", роют окопы, готовятся к обороне. Однако, вероятно, окопы будут иметь значительно более интересную функцию, чем функция защиты.

Об этом в интервью 24 Каналу сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он рассказал, кому Россия хочет поручить охрану своих границ.

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Подоляк убежден, что россияне роют окопы, которые нужны не для обороны этой территории.

Они нужны, чтобы люди не убегали из Крыма, гражданские, оккупанты, чтобы падали в эти окопы и там оставались,

– прокомментировал спикер.

Армии не хватает

Политик отметил, что у России есть инициатива, которую предложил депутат госдумы Андрей Картаполов. В соответствии с ней границы России должно охранять гражданское население.

То есть армии уже не хватает, мобилизованных уже не хватает, потому что все сконцентрированы на проекте "Могилизация 2023". У россиян сегодня есть один крупный национальный проект под названием "Могилизация 2023", поэтому некому защищать границы,

– сказал Подоляк.

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