Социолог и политолог из Германии Игорь Эйдман рассказал 24 каналу, что Трамп является абсолютно непредсказуемым политиком. Он отметил, что новоизбранный президент США еще до инаугурации начал претендовать на чужие территории.

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Странные заявления Трампа

Игорь Эйдман подчеркнул, что намерения Трампа являются довольно нереалистичными. В частности желание сделать Канаду новым штатом США очень странное, ведь, по словам политолога, территория этой страны больше Соединенных Штатов Америки.

Сложно представить, что один штат будет больше чем все остальные вместе взятые. Это абсурд. История с Гренландией также абсолютно фантастическая, ведь де-факто это независимая страна,

– подчеркнул он.

Эйдман выразил надежду, что Трамп не намерен стать американским диктатором, как Владимир Путин в России. Новоизбранный президент США зависит от мнения членов Конгресса, поэтому ему нет смысла ссориться с ними.

Почему нет смысла покупать Гренландию

Трамп объясняет свои намерения присоединить Гренландию к США интересами национальной безопасности, чтобы не было военных угроз со стороны России и Китая.

Политолог объяснил, что Гренландия – автономная часть Дании, которая является членом НАТО. Соединенные Штаты Америки также входят в Альянс, поэтому, в случае агрессии, будут противодействовать любым угрозам вместе с другими участниками объединения.

Со времен Второй мировой войны на территории Гренландии расположены американские военные базы. То есть США совсем не нужно присоединять эту страну, чтобы гарантировать ее безопасность, ведь известно, что любая территория НАТО находится под защитой всех стран, которые являются членами Альянса,

– отметил Игорь Эйдман.

К слову, Дональд Трамп заявил, что не исключает применение военной силы для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом, объясняя это интересами национальной безопасности США. Он отметил, что эти территории являются жизненно важными для страны. Это не первый случай, когда Трамп выражает подобные намерения.