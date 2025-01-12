Соціолог і політолог із Німеччини Ігор Ейдман розповів 24 каналу, що Трамп є абсолютно непередбачуваним політиком. Він зауважив, що новообраний президент США ще до інавгурації почав претендувати на чужі території.

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Дивні заяви Трампа

Ігор Ейдман підкреслив, що наміри Трампа є доволі нереалістичними. Зокрема бажання зробити Канаду новим штатом США дуже дивне, адже, за словами політолога, територія цієї країни є більшою за Сполучені Штати Америки.

Складно уявити, що один штат буде більшим ніж всі інші разом взяті. Це абсурд. Історія з Гренландією також абсолютно фантастична, адже де-факто це незалежна країна,

– наголосив він.

Ейдман висловив сподівання, що Трамп не має наміру стати американським диктатором, як Владімір Путін у Росії. Новообраний президент США залежить від думки членів Конгресу, тому йому немає сенсу сваритись із ними.

Чому немає сенсу купувати Гренландію

Трамп пояснює свої наміри доєднати Гренландію до США інтересами національної безпеки, щоб не було військових загроз з боку Росії та Китаю.

Політолог пояснив, що Гренландія – автономна частина Данії, яка є членом НАТО. Сполучені Штати Америки також входять до Альянсу, тому, у разі агресії, протидіятимуть будь-яким загрозам разом з іншими учасниками об'єднання.

З часів Другої світової війни на території Гренландії розташовані американські військові бази. Тобто США зовсім не потрібно приєднувати цю країну, щоб гарантувати її безпеку, адже відомо, що будь-яка територія НАТО є під захистом всіх країн, які є членами Альянсу,

– зазначив Ігор Ейдман.

До слова, Дональд Трамп заявив, що не виключає застосування військової сили для встановлення контролю над Гренландією та Панамським каналом, пояснюючи це інтересами національної безпеки США. Він наголосив, що ці території є життєво важливими для країни. Це не перший випадок, коли Трамп висловлює подібні наміри.