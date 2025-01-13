Красиво отвлек внимание: какова истинная цель Трампа в Гренландии

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет присоединить Гренландию, которая входит в состав Дании, и не исключает для этого военный способ. Интересно, что в своей предвыборной риторике он об этом никогда не упоминал.

Политолог-американист Александра Филипенко заметила 24 Каналу, что о планах на Гренландию Трамп говорил во время первой президентской каденции. А теперь снова об этом вспомнил, ведь имеет свой интерес.

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Почему заговорил о Гренландии

"Трамп много всего обещал перед выборами, а теперь все очень хорошо отвернулись на Гренландию и обсуждают привлечение американских войск на территории, которая принадлежит Дании. Все даже забыли, что Трамп обещал за 24 часа закончить войну в Украине", – подчеркнула Александра Филипенко.

Кроме урегулирования войны, новоизбранный президент обещал снизить цены на продовольственные товары, бензин, а главное – как можно быстрее депортировать 11 миллионов нелегальных мигрантов. Поэтому сейчас ему очень выгодно, что все сосредоточены только на Гренландии.

Что все пропустили

При этом стоит упомянуть несколько важных фактов. Россия с 2005 года восстановила 50 советских баз в Арктике. По данным Пентагона, соотношение военных сил в этом регионе между россиянами и американцами 3:1. Например, страна-агрессор имеет 40 ледоколов, Соединенные Штаты – 15, Дания и Канада по 6.

Второй момент заключается в том, что в 2007 году Россия поставила церемониальный флаг под Северным полюсом. Тогда все с этого посмеялись, но дальше страна-агрессор подала документы в ООН с претензиями на эти территории. В 2023 году вопрос рассмотрели и подтвердили, что Россия действительно на них претендует,

– отметила политолог-американист.

Если желание оккупантов поддержат, то потенциально говорится о контроле над огромной территорией. Площадь морского дна составляет 1,7 миллиона квадратных километров. Там залежи нефти, миллионы кубометров газа. Понятно, что сейчас их не добывают, но теоретически это может измениться.

Так что, за заявлениями Трампа стоят настоящие опасения США, которые когда-то озвучивали в различных документах Пентагона. Российская морская стратегия вызывает беспокойство. Неопределенности добавляет и желание Китая строить торговый путь. Поэтому слова Трампа – это обращение не так к Гренландии, как к Китаю.

Напомним, в команде новоизбранного президента США заявили, что готовы к присоединению Гренландии даже военным путем. Там добавили, что существует множество путей, чтобы изменить действующие соглашения и все они открыты.

Премьер Гренландии Муте Эгеде заметил, что население стремится к независимости и не хочет быть ни американцами, ни датчанами. Перед тем он заявлял, что сотрудничество с Данией не будут разрывать, но и с Трампом также хотят провести переговоры.