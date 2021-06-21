Зачем Украина покупает беспилотники у Турции: объяснение Кулебы

Украина покупает у Турции боевые беспилотные летательные аппараты. Дмитрий Кулеба объяснил, что они нужны прежде всего для сдерживания России, то есть для защиты, а не для нападения.
В то же время министр иностранных дел Украины добавил, что в случае начала Россией широкомасштабного конфликта, Украина готова будет применять БПЛА.
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Украина покупает в Турции дроны: для чего
Дроны нужны для сдерживания России. Она подумает дважды перед тем, как задумать эскалацию или широкомасштабное нападение на Украину. И это не только о БПЛА, это о любом виде военного вооружения, которое приобретает Украина,
– отметил Кулеба.
По его словам, Украина не покупает ни дроны, ни другое вооружение для нападения, они нужны для защиты.
В то же время глава МИД подчеркнул, что Россия прилагает усилия, чтобы страны не продавали Украине оружие. "Россия хочет ослабить Украину, чем слабее мы будем, тем больше возможностей будет у России навязывать что-то свое", – объяснил министр.
Важность сотрудничества с Турцией
Кулеба добавил, что боевые дроны, как и другие виды вооружения, играют важную роль в сдерживании России. Министр отметил украинско-турецко сеотрудничество в секторе ВПК, в частности по направлению БПЛА.
"Турецкие беспилотники очень хорошие. Страна не поддается давлению России, у нее есть самоуважение и уважение других стран. И наше соглашение (по БПЛА – 24 канал), выгодно обеим сторонам", – считает глава ведомства.
Министр рассказал, что Украина хочет реализовать 2 цели
- чтобы турецкие беспилотники оснащались украинскими двигателями,
- локализовать производство дронов в Украине.
На данный момент сотрудничество по этим направлениям продолжается и оно успешно.Справка. Ранее стало известно, что в Турции собирают новую партию беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2 для Украины.