У Зеленского сказали, сколько вагнеровцев вернулись на фронт

После смерти главаря вагнеровцев Евгения Пригожина его ЧВК фактически прекратила существование. В настоящее время остатки "Вагнера" рассеяны по ряду военных структур России.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, почему и в каком составе вагнеровцы возвращаются на войну. Отметим, что бывшие наемники Пригожина снова идут на фронт, однако теперь они работают на минобороны России.

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Взять под контроль остатки ЧВК "Вагнера" пытается Андрей Аверьянов, работающий заместителем в главном управлении генштаба минобороны России, и один из бывших военачальников Второй Чеченской войны Геннадий Трошев. Они забирают под себя остатки вагнеровцев.

Становят ли опасность остатки ЧВК Вагнера: смотрите видео

Боевого подразделения не существует

Сейчас в Украине находится до тысячи бывших вагнеровцев, приблизительно 500 – 600, которые вернулись, подписали контракты и будут принимать непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины. Однако это уже далеко не та 50 – 60 тысячная структурированная и единая группировка.

Это больше такой медийный компонент. На сегодняшний день говорить, что вагнеровцы вернулись к войне в Украине, не совсем правильно. Часть вагнеровцев перешла к Золотому в росгвардию, часть будет переформатирована в личные армии того же главного управления, то есть в маленькую ЧВК, которая сможет выполнять отдельные задачи. "Вагнерам" не оставят возможность автономно работать в Африке, там тоже заберут все активы в ЧВК,

– сказал Подоляк.

Сейчас на оккупированных территориях Украины кроме ЧВК "Вагнера" воюют так называемые "ШтормZ". Отряды состоят из зеков, получивших сроки за тяжкие преступления. Подобных отрядов на фронте много. По мнению советника главы ОПУ, остатки "Вагнера", которые вернутся на передовую, не будут представлять существенную угрозу.

Я бы спокойно к этому отнесись. Ну как спокойно? С учетом того, что это война, мы не можем с вами спокойно относиться, потому что кто-либо с российской стороны, кто приходит на линию фронта, это дополнительная потребность уничтожения,

– добавил Подоляк.

Конечно, даже небольшие остатки вагнеровцев представляют дополнительную угрозу для наших ребят на поле боя. Но, между тем, не стоит преувеличивать ЧВК "Вагнера", отметил советник председателя ОПУ. Ведь сейчас этого института, как корпоративного, достаточно крепкого боевого подразделения не существует.

ЧВК "Вагнера" вернулись в Украину